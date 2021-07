So Foot • 08/07/2021 à 14:00

Griezmann-Dembélé-Rakuten : le Barça dans le pétrin

En Catalogne, la vidéo dans laquelle Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann tiennent des propos racistes et insultants continuent de faire des vagues. La marque Rakuten, sponsor du Barça, a réagi, poussant le club catalan à chercher une parade satisfaisante pour éviter de couler.

"Rakuten avait accepté de signer avec le Barça dans le but de profiter de la présence de Messi, Neymar et Suárez." Cinto Ajram, directeur marketing sous Bartomeu

La machine à sous

Le communiqué d'Hiroshi Mikitani, PDG du groupe Rakuten, est court, mais sans équivoque. En réaction aux propos insultants d'Ousmane Dembélé et d'Antoine Griezmann, le partenaire principal du Barça a été l'un des premiers à réagir à l'émoi suscité par cette affaire. Une menace, sans doute symbolique, qui en dit pourtant long sur la portée de l'incident.Rakuten, entreprise de services internet, s'est installé dans le paysage catalan à l'été 2017. Successeur de Qatar Airways, le géant nippon a fait du FC Barcelone sa vitrine occidentale, récupérant au passage Andrés Iniesta au Vissel Kobe dont il est propriétaire. Un contrat initial de quatre ans a ainsi été signé entre la firme et Josep Maria Bartomeu, avant une prolongation d'une année optionnelle au mois de novembre 2020. Chaque saison, ce sont donc 55 millions d'euros (contre 30 millions pour la compagnie qatarie) qui atterrissent dans les caisses du club. Une bouffée d'oxygène essentielle, soutenue par une clause bonus à hauteur d'1,5 million d'euros en cas de succès en Liga, et 5 millions pour la Ligue des champions., éclairait Cinto Ajram, directeur marketing sous Bartomeu, au quotidien