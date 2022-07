information fournie par So Foot • 25/07/2022 à 06:00

Griezmann, Benzema, Giroud, Kane... : Dans la tête des buteurs muets

23 matchs toutes compétitions confondues sans marquer. C'est la statistique qui colle à la peau d'Antoine Griezmann. Une inefficacité pointée du doigt à chaque sortie de l'attaquant français. Une mauvaise phase qui ferait presque oublier aux supporters tricolores que le numéro 7 des Bleus est le troisième meilleur buteur de la sélection. Des périodes de disette, tous les attaquants ou presque en connaissent. Karim Benzema, Erling Haaland, Harry Kane ou encore Arkadiusz Milik, personne n'est épargné. Mais que se passe-t-il dans la tête de ces buteurs qui ne trouvent plus le chemin des filets ?

Le poste d'avant-centre est sûrement l'un des plus exposés. Sans cesse scruté, le buteur a une lourde responsabilité : finir les actions pour faire gagner son équipe. Un rôle particulier, souvent mis au premier plan lors des cérémonies de récompenses individuelles. Près de 41% des 66 Ballons d'or décernés ont par exemple été glanés par des attaquants de pointe. Mais cette position de 9, tant fantasmée par les débutants qui tapent pour la première fois dans le cuir comme les amateurs émerveillés devant leur télévision, n'est pas toujours rose. La vie d'un attaquant est cyclique : un jour, il est célébré en héros après un pion important ; le suivant, il est conspué à la suite d'un match raté., assure Nolan Roux, 73 buts au compteur en Ligue 1.Mais quand les contre-performances s'enchaînent, le doute s'installe. Après avoir réalisé une saison faste avec le Real Madrid et avoir planté 15 buts avec les Bleus en 45 sélections, Karim Benzema a enchaîné plus de 1222 minutes sans marquer avec le maillot tricolore de 2012 à 2013. Le futur Ballon d'or n'est pas le seul à avoir connu pareille disette. Olivier Giroud est resté muet durant toute la Coupe du monde 2018. Un manque d'efficacité qui lui a été largement reproché. Une situation vécue 20 ans auparavant par Stéphane Guivarc'h :