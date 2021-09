Griezmann-Barça, la fin d'un fiasco

Transféré en dernière minute lors de ce mercato estival, Antoine Griezmann va effectuer son retour à l'Atlético de Madrid deux ans après l'avoir quitté. Un soulagement pour l'international tricolore qui ne s'est jamais imposé au FC Barcelone durant les deux saisons passées en Catalogne. Chronique d'un échec de A à Z.

À la recherche du bonheur

C'est à croire qu'Antoine Griezmann aime suivre les traces des grands sportifs de ce monde. À l'été 2018, son happening appelléavait été pompé en bonne et due forme sur celui LeBron James au moment de quitter Cleveland pour rallier Miami. C'était il y a déjà trois ans et Grizou avait alors dévoilé un documentaire de 52 minutes sur la chaîne Movistar+ pour annoncer son souhait de rester à l'Atlético de Madrid. Sauf que contrairement à James qui avait parfaitement assumé son choix et remporté deux titres de champion NBA avec le Heat, Griezmann s'est ravisé un an plus tard pour partir... au Barça, le club qui lui faisait du pied un an auparavant. Un retournement de veste mal inspiré puisque, deux ans plus tard, le Français fait désormais le chemin inverse et quitte le clubpar la toute petite porte un 31 août à 23h59, inclus dans un coup de billard à trois bandes entre le Barça avec Griezmann, l'Atlético avec Saúl Ñíguez qui file à Chelsea et le FC Séville qui envoie Luuk De Jong au Barça. Triste.Vu de l'Hexagone, il est assez difficile de comprendre pourquoi l'alchimie n'a pas fonctionné entre Griezmann et Barcelone. Champion du monde en Russie et élément fondamental du système tactique de Didier Deschamps, le Mâconnais déçoit peu lorsqu'il porte le maillot des Bleus. C'était tout le contraire au moment de revêtir la tunique, et pour cause : son arrivée un an après la drague post-Mondial semble n'avoir jamais été assumée par le désormais ancien numéro 17 et 7 du Barça. Pourtant, son aventure catalane a plutôt bien démarré lors de son premier match à domicile avec une victoire spectaculaire face au Betis Séville (5-2), saupoudrée d'un doublé et d'une passe décisive. Griezmann exprimait alors sa joie avec des confettis aux couleurs des, histoire de débuter son opération rachat vis-à-vis du public barcelonais. Hélas pour lui, Griezmann ne deviendra jamais le chouchou d'une foule qui ne jure que par Leo Lire la suite de l'article sur SoFoot.com