Grève RATP : la Ligue des champions vaut bien une grève

Les supporters anglais et espagnols qui débarqueront à Paris pour la finale de la Ligue des champions découvriront que notre pays conserve ses traditions. Un mouvement social perturbe en effet le fonctionnement de certaines lignes - pas toutes - de bus, tramways, métro et RER. Notamment celles qui desservent le Stade de France et la fan zone du cours de Vincennes. Mais est-ce si grave ?

Wagons bondés

La France, et son président de la République Emmanuel Macron, s'étaient réjouis de récupérer l'organisation de la finale de la C1, normalement prévue à Saint-Pétersbourg. L'invasion russe en Ukraine et les sanctions adoptées par l'UEFA avaient redistribué les cartes (le mot "Paix", en anglais et en caractères cyrilliques, sera inscrit sur le ballon , vendu ensuite par Adidas au profit des Ukrainiens). Le Stade de France y avait gagné un événement prestigieux pour son calendrier. Paris et son tourisme, l'occasion d'accueillir une centaine de milliers de visiteurs inattendus et bienvenus en cette période compliquée économiquement. On se frottait déjà les mains, par exemple du côté du cours de Vincennes, où doit être installée lapour les supporters de Liverpool. Les stocks de bière s'entassent déjà dans les caves des bistrots avoisinants.Seulement, la vie continue, y compris pour le commun des mortels qui doit boucler ses fins de mois ou garder son emploi. Le personnel des transports en commun de la capitale est particulièrement inquiet., expliquait dansJean-Christophe Delprat, délégué FO RATP, pour l'intersyndicale. Une grève a ainsi été déclenchée, notamment parmi les machinistes des bus et du tramway (60% de grévistes chez les conducteurs), sur le RER B (qui dessert aussi le SDF) et désormais le RER A (qui conduit vers la fan zone).Il faut néanmoins nuancer les probables conséquences et la gêne occasionnée, si ce n'est que les wagons risquent d'être bondés sur les itinéraires alternatifs, comme sur les lignes 9 et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com