Grenoble s'offre le leader, Toulouse et Auxerre confirment

Alors que le leader Troyes s'est fait battre sur la pelouse de son dauphin Grenoble (2-0), Toulouse et Auxerre continuent leur marche en avant après avoir battu respectivement Pau (0-3) et Dunkerque (0-1). De son côté, le Paris FC se reprend après son succès sur le fil contre Guingamp (3-2), tandis que Châteauroux, battu à domicile par Clermont (0-1), est la nouvelle lanterne rouge de Ligue 2.

Grenoble 2-0 Troyes

Pau FC 0-3 Toulouse

L'affiche paraissait excitante entre le GF38 (2), impérial à domicile avec 6 victoires et 1 nul, et l'ESTAC (1), invaincu depuis 12 matchs. Pourtant, il aura fallu attendre la deuxième mi-temps pour que les choses s'accélèrent. Le tournant du match s'appelle Gabriel Mutombo. Entré en jeu à la 57minute, le défenseur de Troyes a écopé d'un carton rouge... une minute plus tard pour une faute que les Troyens sont encore en train de contester. En supériorité numérique, les Grenoblois vont alors dérouler grâce à un but de Diallo et un penalty de Jessy Benet., comme le nombre de minutes pendant lesquelles on a enfin pu s'extasier.L'homme fort du TFC s'appelle Rhys Healey, et le déplacement à Pau a confirmé cette tendance puisque l'attaquant anglais - qui évoluait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com