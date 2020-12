Grenoble nouveau leader, Toulouse revient fort, le Paris FC déçoit

Vainqueur autoritaire de Dunkerque à domicile (4-0), le Grenoble Foot 38 s'installe à la première place du classement à la suite de la contre-performance du Paris FC contre Rodez (1-1). En haut, Toulouse monte au quatrième rang grâce à son succès sur la pelouse de Châteauroux (0-3) et Auxerre concède le match nul à Nancy (2-2). En bas, Chambly peut également regretter l'égalisation sur le gong d'Amiens (1-1).

Paris FC 1-1 Rodez

Amiens SC 1-1 Chambly

Le leader du championnat voulait rester calé sur son trône, c'est manqué. À domicile, les Parisiens se font surprendre sur un premier coup franc frappé avec maîtrise par Rémy Boissier pour trouver la lucarne de Vincent De Marconnay (5, 0-1). Après des occasions de part et d'autre signées Florian Martin, Ugo Bonnet et surtout un énorme manqué de Gaëtan Laura, Rodez garde l'avantage à la pause. En deuxième période, Martin trouve la barre transversale ruthénoise sur un coup franc. Mais Paris ne trouve toujours pas le chemin des filets... jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire, moment choisi par Ali Abdi pour arracher le but égalisateur (90, 1-1). Et voilà comment Paris cède son trône., comme le nombre d'apparition de Vincent De Marconnay sous le maillot du Paris FC, nouveau record du club.