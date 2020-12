Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Grenoble nouveau leader, Toulouse gagne à l'extérieur et le Paris FC n'y arrive plus Reuters • 12/12/2020 à 23:29 Temps de lecture: 1 min







Pour le compte de la 15e journée de Ligue 2 Grenoble s'est offert la première place du classement de la meilleure des manières en se baladant face à Dunkerque 4-0 qui descend à la 10e place du championnat. Toulouse aussi, c'est baladé ce samedi soir, les hommes de Patrice Garande sont allés s'imposer 3-0 à Châteauroux, 18e de Ligue 2. Ce succès à permis au TFC de remonter à la 4e place et se rapproche de plus en plus du podium. Le Paris FC n'y arrive plus de son côté, il vient d'enchaîner son 5e match sans victoire. En faisant 1-1 à domicile face à l'avant-dernier, Rodez. Le Paris FC perd une nouvelle place et se retrouve 3e de Ligue 2. Troyes n'a pas confirmé sa place de leader en allant faire 0-0 chez le 7e du championnat, Caen. Troyes perd sa place de leader et se retrouve dauphin de Ligue 2. Auxerre n'a pas saisi son occasion pour accrocher le podium en prenant un petit point à Nancy, 16e de Ligue 2, sur le score de 2-2. Dans les autres matches de la soirée, Guingamp et Valenciennes se sont neutralisé 1-1. Niort a battu Ajaccio à domicile 2-0 et enfin Amiens et Chambly se sont départagés sur le score de 1 partout à Amiens.