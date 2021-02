Grenoble monte sur le podium, Nancy quitte la zone rouge

Au terme de la vingt-quatrième journée de Ligue 2 2020-2021, le Grenoble Foot 38 fait la bonne opération de la soirée au haut du classement grâce à sa victoire sur la pelouse de Valenciennes (1-0). Clermont, battu à Rodez (2-0), et Auxerre, contraint au partage des points à Ajaccio (0-0) marquent le pas. Dans le bas du classement, Nancy sort de la zone de relégation grâce à son succès contre Pau (1-0) et Guingamp s'en rapproche dangereusement après son nul contre Dunkerque (0-0).

Rodez 2-0 Clermont

Valenciennes 0-1 Grenoble

Malgré une seule victoire sur les sept derniers déplacements clermontois, les hommes de Pascal Gastien souhaitent enchaîner sur la pelouse d'une équipe en lutte pour le maintien afin de se rapprocher du duo de tête composé de Troyes et Toulouse. Mais dans les faits, les Auvergnats peinent contre Rodez au point de ne se créer aucune réelle occasion de but en première période. Et comme la domination ne vient pas, Clermont finit par laisser l'avantage jeu à son adversaire. Habile sur coup franc, Florian David en profite pour envoyer une magnifique frappe sous la barre d'Arthur Desmas. Dans le temps additionnel, Pierre Ruffaut copie son partenaire et fait le break. Voilà Clermont éjecté du podium de Ligue 2., comme le nombre de tirs cadrés des Clermontois ce soir. Dur.