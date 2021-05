Grenoble élimine le Paris FC et affrontera Toulouse

Grâce à Anani et Semedo, le GF38 remporte son premier barrage contre un Paris FC trop timide (2-0). La belle aventure continue pour des Grenoblois qualifiés pour le prochain barrage à Toulouse.

Grenoble Foot 38 2-0 Paris FC

Anani, à pile ou face

David Henen file comme une flèche vers le but, la victoire à portée de pieds. Sur le côté gauche, l'international togolais s'arrache pour remettre le ballon dans l'axe vers Anthony Belmonte. Du pied droit, le milieu de terrain arme une frappe repoussée par un Vincent De Marconnay en grande forme. Mais cette fois-ci, le gardien parisien est obligé de relâcher le ballon sur Willy Semedo. L'ailier grenoblois ne se laisse pas prier et fusille le portier pour donner un avantage définitif au GF38. Depuis 2000, Grenoble n'avait plus inscrit le moindre but face au Paris FC. En voilà deux pour les emmener en direction du Sud-ouest, sans oublier de renforcer leur imperméabilité défensive.Loin du vacarme de sa capitale et de l'annonce de la liste surprenante annoncée par Didier Deschamps, le Paris FC vient en terre iséroise pour valider son billet pour la prochaine étape: le Stadium de Toulouse. Cela dit, il faut d'abord croiser le fer avec une équipe grenobloise qui a bouclé son championnat 2020-2021 avec seulement une défaite à domicile en championnat. Et dès le démarrage, Grenoble affiche ses ambitions: sur un coup franc rapidement joué, Jessy Benet décale Yoric Ravet assez agile pour un centre précis. Au second poteau, Achille Anani s'y prend à deux fois pour tromper Vincent De Marconnay et ouvrir le score. À l'aise dans leur maison du Stade des Alpes, les hommes de Philippe Hinschberger appuient encore pour trouver une deuxième fois la faille mais Anani (12) ou Mamadou Diallo Lire la suite de l'article sur SoFoot.com