Grégory Bakian : "Bielsa a ressenti de la générosité dans mes chansons"

Alors qu'il se produira lors de la cérémonie des Golden Foot à Monaco le 29 novembre prochain, le chanteur français de 35 ans Grégory Bakian se pose pour parler de son parcours dans le foot, de son producteur Emmanuel Petit, mais aussi de son admiration pour Marcelo Bielsa.

"Manu Petit, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'art et qui a une grande sensibilité."

J'essaye de ne pas trop y penser pour être honnête. J'ai déjà eu, par le passé, l'occasion de chanter devant des chefs d'État, des acteurs, des sportifs... Ça ne m'impressionne pas, ça me rend plutôt fier ! Par le passé, je me suis déjà produit devant le prince Albert, Alain Delon, Big Ali ou encore Manu Petit qui est aujourd'hui l'un de mes producteurs. De toute façon, quel que soit le public, il faut être au top.On avait fait un match caritatif ensemble il y a sept ans, à Levallois. On n'avait pas pu échanger sur le terrain, mais, le soir, il y avait un concert privé au Réservoir à Paris où j'avais chanté mon premier single qui s'appelle "Ce qui ne tue pas nous rend plus forts". Une chanson sur le thème de la résilience qui avait beaucoup plu à Manu. Quelques jours plus tard, j'étais en concert dans une autre salle parisienne, et il m'avait dit qu'il viendrait me voir. Je n'y croyais pas trop au début, mais finalement, il a tenu parole. Derrière, on s'est liés d'amitié, et il a décidé d'intégrer l'actionnariat de mon label. Manu Petit, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'art et qui a une grande sensibilité.Non, je n'ai pas été jusque-là, même si j'y ai pensé. Je me souviens de ce qu'il avait fait avec Sophie Thalmann en 1999 sur le thème du foot et de l'équipe de France. Mais il n'a jamais vraiment fait un truc sérieux dans la musique.