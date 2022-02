Grèce : Alkis Kambanos, mort pour rien

Un jeune homme de 19 ans a été tabassé à mort par des hooligans du PAOK dans les rues de Thessalonique, deuxième ville de Grèce. Son tort ? Supporter le club rival de l'Aris FC.

Couteaux, barres de fer, pelles et fourches

Les derniers mots d'Alkis Kambanos résonnent encore dans les rues de Thessalonique, où le jeune homme de 19 ans a été lynché à mort par un groupe de hooligans dans la nuit de lundi à mardi 1février. Qu'ils hantent à jamais ses agresseurs et les responsables d'un football grec rongé par la haine et la violence et qui continue de creuser sa tombe.Dans la nuit de lundi à mardi, un groupe d'individus est descendu de deux voitures, a approché les jeunes victimes, âgées de 19 et 20 ans, aux abords du stade de l'Aris, etaprès leur avoir, d'après les premiers éléments de l'enquête. Selon la même source, Alkis Kambanos a été poignardé à la cuisse et est décédé des suites de ses blessures, alors que les deux autres ont été légèrement blessés et hospitalisés. Au moins six agresseurs ont pour l'heure été identifiés. Un homme de 23 ans, membre d'un groupe de supporters du PAOK et connu des services de police pour des faits d'arme similaires, est accusé du meurtre. Selon plusieurs médias grecs, il avait notamment participé aux affrontements d'une violence inouïe entre hooligans du PAOK et de l'AEK lors de la finale de coupe en 2017.Les descentes de police dans les locaux de groupes de supporters de Thessalonique se sont multipliées ces derniers jours. Casques de motos, couteaux, barres de fer, pelles et fourches ont été saisis.À la tristesse du communiqué… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com