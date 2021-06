Granit Xhaka, tout sauf neutre

Seulement troisième du groupe A, la Suisse a déjoué tous les pronostics en enterrant l'équipe de France en huitièmes de finale de l'Euro. Une qualification historique qui porte le sceau du double buteur Haris Seferovi?, évidemment, mais aussi du Monsieur plus de la Nati, Granit Xhaka, qui a revêtu pour l'occasion ses plus beaux habits.

Tenir la barre

" Granit Xhaka peut avoir le sourire. La Suisse n'avait jamais atteint les quarts de finale d'un Euro. Elle n'avait jamais non plus battu la France en compétition officielle. Pour couronner le tout, elle accusait deux buts de retard à l'entame des dix dernières minutes de la rencontre. Ce lundi soir, laa dépassé sa prétendue neutralité en sortant un match titanesque et en brisant le plafond de verre. Pas n'importe comment, avec du caractère et de la personnalité, ce dont les Bleus ont cruellement manqué. Un engagement de tous les instants et une détermination rassemblés dans le corps et l'esprit d'un Granit Xhaka qui, en plus d'être au four et au moulin dans l'entrejeu, a guidé ses coéquipiers, transfiguré par le maillot de sa sélection.Au-delà d'une phase de poules assez quelconque, laaura dû affronter des vents contraires dans cet Euro, ceux de la polémique sur le mutisme d'une partie des joueurs au moment de l'hymne. "", écrivaitil y a une semaine. La venue d'un coiffeur pour manipuler les délicates tignasses de Granit Xhaka et Manuel Akanji a également fait jaser en Suisse alémanique, au point que Vladimir Petkovic et Xherdan Shaqiri ont dû répondre à des questions sur le sujet en conférence de presse.La tempête, Granit Xhaka l'a déjà connue maintes et maintes fois. Avec le maillot helvète, quand il avait célébré son but contre la Serbie en faisant l'aigle albanais. Mais aussi à Arsenal, quand il avait insulté des supporters et jeté son brassard à terre à l'automne 2019, ou plus récemment cette saison. Outre son carton rouge contre Burnley, qui avait précipité la défaite desen décembre, le milieu s'est malencontreusement distingué à diverses Lire la suite de l'article sur SoFoot.com