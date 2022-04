Grand bazar à Madagascar

À l'été 2019, la belle histoire de la CAN s'appelait Madagascar. Parvenus à se hisser en quarts de finale pour leur première participation au tournoi continental, les Barea avaient fait souffler un vent de fierté et d'espoir sur l'île rouge. Une parenthèse enchantée de courte durée, car le foot malgache traverse actuellement une zone de fortes turbulences. Et si les résultats de la sélection sont en chute libre, c'est sans doute en partie à cause de l'instabilité qui gangrène la fédération. Entre un président emprisonné à l'étranger, un sélectionneur suspendu qui fait son retour en tant que DTN et l'apparition d'une... deuxième page Facebook, plongée dans un déroutant feuilleton.

À l'été 2019, qui n'a pas vibré en suivant l'aventure de Madagascar lors de la CAN ? Novices à ce niveau, les Barea avaient égayé l'édition égyptienne en s'offrant le luxe de sortir en tête de leur poule, avant de se payer la République Démocratique du Congo en huitièmes de finale (2-2 ap, 4-2 aux tab). Tombés avec les honneurs contre la Tunisie (3-0), les partenaires de Jérémy Morel avaient été accueillis en héros à leur retour au pays. Un vent d'espoir avait soufflé, de belles promesses avaient été semées. Aujourd'hui, que reste-t-il de tout cela ? Pas grand-chose, hélas.Depuis maintenant un an environ, la Fédération malagasy de football (FMF) et la sélection nationale naviguent à vue, plongés en plein brouillard. Fin mars 2021, les Malgaches ratent la qualif' pour la CAN au Cameroun en terminant troisièmes de leur groupe, derrière la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. Quelques semaines plus tard, le sélectionneur Nicolas Dupuis, déjà aux manettes lors de l'épopée de 2019, est suspendu de ses fonctions. Dans le courrier qui lui est adressé pour lui faire part de cette décision, le Français est accusé de dénigrer, ainsi que de s'êtreSi l'on en croit les statuts fédéraux, la suspension d'un entraîneur national ne peut être entérinée qu'en cas de vote à la majorité des membres du comité exécutif. Or, c'est ici qu'il y a un hic : le président de la FMF n'aurait guère tenu compte du résultat du scrutin (majoritairement opposé à la suspension) au Lire la suite de l'article sur SoFoot.com