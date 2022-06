information fournie par So Foot • 07/06/2022 à 06:00

Graine de Stach

Si l'Allemagne a été décevante samedi en Italie (1-1), c'est peut-être parce qu'Anton Stach, convoqué par Hansi Flick, mais pas retenu dans les 23 pour ce match, était dans les tribunes. Le milieu de Mayence, à qui tout réussit depuis deux ans, pourrait faire du bien à la Mannschaft ce mardi contre l'Angleterre. Et pourtant, c'est dimanche dernier, porte d'Auteuil, que l'Allemand de 23 ans aurait pu briller.

"À cet âge-là, il jouait au…

Dimanche, au lendemain d'un piteux match nul obtenu à Bologne face à une Italie bien remaniée (1-1) , Anton Stach était certainement sur un canapé, en train de regarder Rafael Nadal remporter son 14Roland-Garros, le 22titre du Grand-Chelem de son immense carrière. Et peut-être aussi qu'a pu fleurir dans son esprit un petit :. Pas dans les travées du court Philippe-Chatrier, chapeau vissé sur le crâne. Non, Anton Stach aurait pu être sur la terre battue parisienne, à s'échanger des bastos avec l'Espagnol., se rappelle Mark Van Noy, coach américain du TC Seppensen–Nordheide, exilé en Allemagne depuis plus de 40 ans., explique l'Américain.