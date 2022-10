Graham Potter, retour gâché

Pour son retour à Brighton ce samedi après-midi, Graham Potter a vu sa nouvelle équipe se faire déchiqueter par ses anciens joueurs (4-1). Un scénario cauchemar pour l'entraîneur des Blues, qui montre que tout ne va pas si bien à Chelsea.

Trajectoires croisées

Dans une lettre ouverte publiée le 11 septembre dernier, Graham Potter s'adressait directement aux supporters de Brighton, essayant tant bien que mal de faire passer la pilule de son surprenant départ à Chelsea. Difficile, car à ce moment-là de la saison, lespointaient à une étonnante quatrième place de Premier League et comptaient même trois points d'avance sur les. En guise de consolation, ceux qui ont la chance d'admirer Leandro Trossard chaque week-end ont vu débarquer Roberto De Zerbi sur leur banc, réputé pour être un adepte de la possession et des sorties de balle depuis l'arrière. Autant dire que le Brighton-Chelsea de ce samedi réservait son lot de surprises et de. Et on n'a pas été déçu.Plusieurs semaines après ces annonces, Potter a remis Chelsea sur les rails, en étant toujours invaincu depuis son arrivée. Pour De Zerbi, les débuts en Angleterre ont été plus délicats, lui qui n'a pas connu la victoire en six rencontres. Mais le rapport de force est une chose, le terrain en est une autre : lesont complètement disjoncté à l'Amex Stadium. 3-0 à la pause, 4-1 au final, Kepa Arrizabalaga blessé, une défense aux abois et une flagrante incapacité à punir les espaces laissés par les locaux : Chelsea a proposé sa pire prestation depuis des lustres. Comme si Potter s'était lui-même fait punir tactiquement par les préceptes qu'il a laissé à son successeur., analysait l'intéressé après la partie. En tribunes, les supporters locaux ont d'ailleurs profité du scénario pour gentiment chambrer en… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com