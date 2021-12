Grace Ly : "On a toujours l'impression qu'on peut rire impunément des Asiatiques"

Les propos plus que douteux proférés à l'encontre de Suk Hyun-jun, dimanche dernier lors de Marseille-Troyes (1-0), ont rappelé à tout le monde que le racisme anti-asiatique était encore bien présent dans les stades de l'Hexagone. Grace Ly, écrivaine, podcasteuse, militante antiraciste et accessoirement grande fan de foot, y voit le triste reflet d'une réalité qui concerne la société française dans son ensemble.

??????????́ ???????? de l'Olympique de Marseille et de l'ESTAC. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 1, 2021

J'ai évidemment trouvé ça scandaleux, mais je me suis surtout dit : encore ! Ce n'est pas la première fois que l'on parle de racisme sur des terrains de foot, et en l'occurrence de racisme anti-asiatique. Là, pour le moment, on est dans l'indignation. Troyes a condamné ces propos, l'OM s'est associé à cette prise de position... C'est important tout ça, c'est indispensable de soutenir le joueur concerné. Mais maintenant, on attend des actes. Que vont faire les professionnels du foot, les clubs, les fédérations, pour réparer, éduquer et prévenir ? Parce que là, ce qu'il s'est passé, c'est très grave.Cela signifie simplement que pour eux, dire cela, c'est banal. Or, l'un des grands obstacles à l'éradication du racisme sous toutes ses formes, c'est justement la banalisation. Là, on a entendu parler de, de. En général, la première réaction des gens est de dire :J'ai 42 ans, et ça fait 42 ans que j'entends ça. On confond souvent humour et racisme. Sauf que le racisme, ça n'est pas drôle. On doit se questionner, pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com