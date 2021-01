Grâce à une manita, Lyon se refait une Sainté

Histoire de rebondir après sa défaite contre Metz, l'OL s'est offert le derby d'une main de maître (0-5) grâce à deux doublés de Tino Kadewere et Marcelo. Troisième, Lyon revient à deux unités de Paris et Lille et prend quatre points d'avance sur l'AS Monaco, son premier poursuivant.

AS Saint-Etienne 0-5 Olympique Lyonnais

Kadewere, le rêve continue

Au rayon des défaites, il y a celles qui possèdent un goût amer en bouche et celles qui ne souffrent d'aucune contestation possible. Ce soir à Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Etienne va devoir ranger son revers contre l'Olympique lyonnais dans la deuxième catégorie. Certes, il y a bien eu quelques raisons d'y croire mais dans l'ensemble, le constat est limpide : Lyon s'est baladé sur la pelouse de son voisin honni et un gouffre sépare le niveau intrinsèque des deux équipes. Pour Claude Puel, cela ne sert à rien d'être vert de rage. La prochaine fois, il faudra manger du lion pour espérer mieux.À l'image de l'entrée des vingt-deux acteurs surde Carmina Burana, la partition de cette rencontre démarre façon rock'n'roll. Amputé d'une partie de son effectif à cause du maudit Covid, Saint-Etienne accélère par Romain Hamouma, mais Aïmen Moueffek manque de justesse au moment de cadrer son tir dès la première minute. Que se serait-il passé en cas de but stéphanois ? Personne ne le sait et Lyon n'a pas pris le temps de se poser la question : habile dribbleur devant Trauco, Memphis Depay oblige Jessy Moulin à sortir une première parade (4). Solide dans le jeu, l'ASSE contraint l'OL à passer à la vitesse supérieure. Si Thiago Mendes manque sa tête sur un puissant centre de Depay (15e), Tino Kadewere fait preuve d'un réalisme froid pour convertir la nouvelle offrande du capitaine néerlandais et donner