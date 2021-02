Grâce à Olivier Giroud, Chelsea bat l'Atlético de Madrid

Dans un huitième de finale aller de Ligue des champions fermé et avare en occasions, Olivier Giroud a (encore) fait la différence pour donner un bel avantage aux Blues face à l'Atlético de Madrid avant le match retour. Le seul but de la partie, inscrit à vingt minutes du terme en faveur d'un Chelsea qui revit depuis l'arrivée de Thomas Tuchel.

Atlético de Madrid 0-1 Chelsea

Les Blues comme en Premier League

Coup d'œil sur le chrono. Vingt grosses minutes, avant le coup de sifflet final. Mais alors que l'Atlético de Madrid (réputée pour sa solidité défensive) comme Chelsea (invaincu et deux buts encaissés sur ses sept dernier matchs) paraissent incapables de faire trembler les filets et que tout le monde s'attend à un 0-0 déjà anticipé par de nombreux parieurs, un homme décide de s'envoler. De s'emparer des lumières, en perçant le coffre-fort espagnol d'un retourné du gauche de toute beauté. Son prénom ? Olivier. Son nom ? Giroud. Son âge ? 34 ans. Sa mission ? Planter des pions, encore et toujours. Sa motivation ? Faire gagner les siens, encore et toujours. Ses résultats ? Des bouches fermées et des larmes sur les joues des adversaires, encore et toujours. Ce mardi, Giroud a encore frappé et lesse sont imposés sur la plus courte des marges à "l'extérieur" en huitièmes de finale aller de Ligue des champions face au leader de la Liga.Comme souvent, le premier entraîneur sur terre à ne pas considérer Kanté comme un titulaire place le Français sur le banc avec Zouma et Ziyech. Giroud, lui, est bien présent dans le onze. Et comme d'habitude depuis l'arrivée de Tuchel, Chelsea monopolise la balle (plus de 70%, dans le premier acte) tout en ne concédant que peu d'actions (zéro tir cadré avant la pause pour l'Atlético, malgré une bonne opportunité au quart d'heure de jeu pour un Lemar de retour). Mais cette tactique plutôt défensive Lire la suite de l'article sur SoFoot.com