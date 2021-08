Grâce à Kylian Mbappé, Paris s'impose à Reims pour le Lionel Messi Day

Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 ce dimanche soir au Stade Auguste-Delaune, de Reims. Kylian Mbappé a même marqué un doublé et célébré comme un cochon, alors que la planète entière n'attend que de le voir signer au Real. Mais tout cela n'a aucune importance : Leo Messi a disputé ses premières minutes en Ligue 1 et, c'est cruel, mais c'est sans doute tout ce que l'on retiendra.

Stade de Reims 0-2 Paris Saint-Germain

Le chronomètre affichait 66 minutes sur l'écran géant du stade Auguste-Delaune de Reims quand les Rémois ont oublié qu'ils étaient menés 2-0 par le PSG. Pendant un bref instant, sur l'impulsion du Collectif Ultras Paris, toujours aussi bruyant dans son parcage visiteurs, les 20 525 sièges occupés de l'enceinte chempenoise se sont mis à chanter dans la même direction, pour le même homme surtout.. Attendu comme le retour de son homonyme biblique, l'Argentin, près de trois semaines après son arrivée complètement folle dans la capitale, a enfin foulé une pelouse de Ligue 1. Comme prévu, et alors qu'il s'envolera dans la foulée pour disputer la trêve internationale avec l', c'est donc en Champagne que laa fait connaissance avec la Ligue des Talents et a, sans même forcer, volé la vedette aux 22 acteurs, lesquels avaient jusqu'ici proposé un match de football qui avait bien besoin qu'il rentre en jeu.À trop attendre et guetter les débuts du sextuple Ballon d'or, on en aurait presque zappé qu'à 20h45, Paris avait un match à commencer sans lui. Un match dans lequel il sera rentré par le mauvais bout : une relance abominable de Diallo plein axe dès l'entame pour faire se parcourir un petit frisson dans l'équipe parisienne, et voilà un PSG Lire la suite de l'article sur SoFoot.com