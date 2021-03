So Foot • 09/03/2021 à 23:02

Grâce à Haaland, le Borussia Dortmund sort Séville sans problème

Porté par Erling Braut Haaland, auteur d'un nouveau doublé et plus que jamais meilleur buteur de la C1, le Borussia Dortmund a composté sans trop de problème son ticket pour les quarts de finale de Ligue des champions en battant de nouveau Séville. Face au talent ou au réalisme de l'attaquant norvégien, les Espagnols n'ont rien pu faire dans ce huitième retour. Malgré un bon début de partie, deux réalisations marquées dans les vingt dernières minutes et de nombreuses occasions.

Borussia Dortmund 2-2 Séville

Ocampos ? Non, Haaland

Même lorsqu'il réalise ce qu'il fait chaque week-end, à savoir écouter les filets trembler, Erling Braut Haaland parvient à surprendre. Cette fois, c'est en égalant le bilan total de buts en Ligue des champions d'Ole Gunnar Solskjær, dix-sept ans de carrière au compteur, que le Norvégien a fait halluciner. Son compatriote avait scoré à dix-neuf reprises en C1, en l'espace de 77 parties ? Lui a fait la même chose, et même dépassé son aîné... mais en quatorze petites rencontres. En pleine forme malgré sa blessure du week-end contre le Bayern Munich et pas rassasié malgré son doublé au match aller, l'actuel meilleur buteur de la compétition s'est donc encore une fois occupé de tout en compostant le billet de sa formation pour les quarts de finale grâce à un doublé (un pion inscrit par mi-temps). Sur la première action, à la demi-heure de jeu, d'un Borussia Dortmund pourtant malmené par Séville. Puis peu après l'entracte pour plier ce huitième sans trop de stress, même si les Espagnols ont arraché un nul en marquant deux fois dans les vingt dernières minutes et en se procurant de nombreuses occasions. Inarrêtable, tout simplement.