Grâce à Benzema, le temps est Bron, le ciel est bleu

Lundi soir, Karim Benzema est devenu le cinquième Français à recevoir le Ballon d'or. Dans sa commune de Bron et le quartier du Terraillon, dont il est originaire et où vit toujours sa famille, règne une "Benzemania" à laquelle personne n'échappe. Élevés au rang de modèle pour les jeunes, son humilité et son travail en font un étendard fièrement dressé par les Brondillants.

Ce lundi soir au club-house du SC Bron-Terraillon (D3), plus de 250 personnes se sont donné rendez-vous sur les coups de 21 heures. S'il y avait la foule des grands soirs, ce n'était pas pour suivre le tirage au sort d'un septième tour de Coupe de France - qui serait déjà exceptionnel -, mais pour une occasion bien plus attendue encore : l'attribution présumée du Ballon d'or 2022 à l'enfant du club et de la ville, Karim Benzema . Présumée seulement, puisque l'incertitude plane toujours malgré les rumeurs persistantes. Et Jérémie Bréaud, le maire brondillant, prévient d'emblée :De son côté, l'association du SCBTP, qui compte 450 adhérents, n'avait pas osé l'imaginer et a eu bien raison de mettre les petits plats dans les grands pour assister au couronnement de son roi . Le club a organisé la projection de la cérémonie sur écran géant sous les yeux du maire et de nombreux jeunes du club, le tout autour d'un joli buffet., appuie Joris Daquin, directeur technique du SCBTP.

— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2022C'est la même effervescence à l'hôtel de ville, confie le maire qui a organisé un planning de festivités et d'hommages pour l'ancien Lyonnais dans les jours et les mois à venir :, abonde-t-il.