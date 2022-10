Gonzalo Higuaín : un sacré numéro deux

Une coïncidence troublante et lourde de sens. Le soir où son conscrit, Karim Benzema, recevait son premier Ballon d'or, à 34 ans, Gonzalo Higuaín, un temps son concurrent au Real Madrid, a fait ses adieux dans une certaine indifférence et au même âge. Comme s'il n'y avait de place que pour les premiers de la classe.

"Cinq secondes derrière un ordinateur peuvent détruire une personne"

"Cinq secondes derrière un ordinateur peuvent détruire une personne"

C'est une course qui aurait pu devenir iconique. Après avoir trompé Manuel Neuer, Gonzalo Higuaín se lance dans un sprint effréné, la gueule grande ouverte, rageur, pour célébrer ce qu'il croit être l'ouverture du score argentine en finale de Coupe du monde. On joue la 30minute au Maracanã, et c'est le premier but d'un Argentin en finale d'un Mondial depuis celui de Maradona, 28 ans auparavant : la consécration ne peut être plus grande. Mais Gonzalo Higuaín, tout à son dernier geste, n'a pas vu le drapeau se lever. Sa course deviendra malgré tout iconique, mais surtout sur internet, usine à fabriquer de la moquerie virtuelle sous toutes ses formes (memes, montages vidéo, tweets assassins...). Elle ajoutera du ridicule à sa finale manquée, où son grossier raté un peu plus tôt dans le match, seul face à Neuer, lui vaut encore aujourd'hui d'être pointé du doigt. Puis viendront ces autres occasions non concrétisées en finale de Copa América, en 2015, puis en 2016. L'Argentine, excédée par les échecs à répétition en finale d'une sélection qui ne savait plus gagner depuis 1993 (Copa América), avait trouvé son bouc émissaire.La trajectoire de Gonzalo Higuaín,du Real Madrid, de Naples ou de la Juventus, auteur de 335 buts en 18 ans de professionnalisme, ne peut évidemment se résumer à quelques matchs mal négociés, aussi importants soient-ils. Le 3 octobre, lors de sa conférence de presse d'annonce de fin de carrière,est pourtant revenu spontanément sur le traitement dont il a fait l'objet sur internet, sur sa réputation ternie par les moqueries., assurait-il.Où quand Twitter, Instagram ou YouTube s'invitent dans les pensées d'un international au moment de tirer sa révérence. Qu'un joueur, aussi bon soit-il, fasse figure de bouc émissaire n'a