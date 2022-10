Gonzalo Higuaín : "Personne n'est plus proche de la beauté que le numéro 9"

Le Real Madrid, la Juventus, Milan et Chelsea seront tous sur le pont en Ligue des champions ce mercredi. Le Napoli l'était mardi. Mais Gonzalo Higuaín, lui l'ancien attaquant de ces grands clubs européens, n'en sera pas. Après dix-huit années de professionnalisme et une dernière aventure américaine à l'Inter Miami, El Pipita a annoncé lundi les larmes aux yeux en avoir fini avec le football de haut niveau, à 34 ans. Cet attaquant anachronique, parfois en surpoids, peu spectaculaire, préférant se démarquer sur un pas que de mouliner des passements de jambe, s'était longuement confié au magazine So Foot en 2017.

En réalité, j'ai grandi à Coghlan, un quartier dans le même coin. C'est là où j'ai passé la plus grande partie de ma vie. L'Argentine change constamment. Comme n'importe quel pays, sans doute. Quand tu es petit, tu veux voir ta famille, tes amis, et tu ne t'intéresses pas vraiment au reste. Mais quand tu grandis, tu commences à plus t'y intéresser, tu te rends davantage compte des changements.L'amélioration des tunnels. Il y avait toujours de gros embouteillages dans les rues. Je crois que c'est ce qui énervait le plus les gens, tous ces bouchons... Les tunnels qu'ils ont faits avec cette nouvelle présidence, pas seulement sous les voies ferroviaires, mais aussi sous les rues, ont beaucoup assoupli le trafic. Et ce n'est pas une connerie parce que pour moi, c'est le genre de truc qui me stresse, prendre tant de temps pour aller d'un endroit à un autre. Ensuite, j'aimerais beaucoup qu'on améliore la sécurité en Argentine, ça, oui, c'est de pire en pire. Ne pas se sentir en sécurité, ne pas prendre soin d'un pays qui est pour moi l'un des plus beaux du monde, c'est du gaspillage.Quand j'étais petit, la vérité, c'est qu'il y avait le ballon, et pas grand-chose d'autre.Je voulais être joueur de foot, ce qui comptait, c'était jouer constamment. Après, je sais qu'en Argentine, il y a des coins avec un bouillonnement artistique et culturel important. C'est le cas de La Boca, de Palermo Chico ou de Palermo Viejo, et de tant d'autres lieux, mais ça ne me passait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com