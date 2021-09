Golf: les 10 plus beaux parcours

Découvrez 10 parcours de golf exceptionnels partout en France crédit photo : Getty images

Le premier parcours de golf de France a été créé à Pau en 1856 sous l’impulsion des Anglais installés dans la région. Il en existe aujourd’hui des centaines. Qu’ils offrent une vue imprenable sur la mer ou soient nichés au cœur d’une forêt, découvrez 10 parcours de golf exceptionnels pour pratiquer votre swing et votre putt.

Le parcours des Bordes

Situé au cœur de la Vallée de la Loire, à une trentaine de kilomètres d’Orléans. Imaginé par l’architecte texan Robert von Hagge sur un ancien domaine de chasse, il est recouvert de vastes étendues d’eau. Un vrai challenge, même pour les joueurs chevronnés! Son accès est réservé aux membres du club.

Le golf de Morfontaine

Le golf de Morfontaine (Oise) a été créé à la demande d’Armand de Gramont, duc de Guiche. En 1913, il chargea l‘architecte de golf écossais Tom Simpson de dessiner un parcours de 9 trous sur un ancien terrain de polo du parc de Vallière. Le parcours de 18 trous date pour sa part de 1927. Ce golf privé, qui figure parmi les plus prestigieux et légendaires de France, accueille plusieurs compétitions comme les Internationaux de France Dames Trophée Cécile de Rothschild ou les Championnats d’Europe Mid-Amateurs.

Le parcours de Chantilly

Restons dans l’Oise, à Chantilly, où le parcours de golf a été inauguré en 1909. Dessiné lui aussi par le renommé Tom Simpson, il a dû être totalement refait après la Seconde Guerre mondiale. Plus récemment, il a subi des modifications pour porter le parcours des Longères de 9 à 18 trous, en plus du parcours de Vineuil, dit «Old Course». Ce site magnifique, réputé parmi les plus aboutis d’Europe, est accessible à tous en semaine.

Golf National

Situé à Guyancourt dans les Yvelines, le Golf National est une référence. Ici, sur le parcours de «l’Albatros», se tient l’Open de France depuis 1990, et qu’a eu lieu la Ryder Cup en septembre 2018. Le golf compte un second parcours 18 trous, «l’Aigle», ainsi qu’un parcours 9 trous, «l’Oiselet». Accès sur réservation.

Fontainebleau

Inauguré en 1909, le golf de Fontainebleau (77) est l’un des plus anciens et des plus beaux de France. Tracé par le français Julien Chantepie, il a été redessiné en 1920 par Tom Simpson. Les joueurs évoluent le long d’un parcours arboré, entre rochers, bunkers de sable fin, taillis de bruyères, fougères et genêts. Grâce à son sol sablonneux, le terrain est praticable quel que soit le temps.

Terre Blanche

A 30 minutes de Cannes et de la Côte d’Azur, le Golf de Terre Blanche accueille les joueurs dans un environnement exceptionnel. Pensé par l’architecte Dave Thomas, qui a préservé les reliefs et la végétation, le site est reconnaissable à ses bunkers aux contours dentelés. Il compte deux parcours 18 trous: «le Château», qui comporte de nombreux obstacles d’eau, et «le Riou», réservé aux membres du Club, qui offre une jolie vue sur les villages perchés du Pays de Fayence.

Le golf de Spérone

Avec son cadre à couper de souffle, le golf de Spérone est sans nul doute l’un des plus majestueux de France. Implanté non loin de Bonifacio, au cœur d’une nature sauvage, il offre des vues imprenables sur le bleu intense de la Méditerranée. Le parcours de 18 trous permet aux joueurs de découvrir les reliefs typiques du sud de l’île de Beauté, tout en profitant des essences entêtantes du maquis.

Le parcours de Seignosse

Situé au cœur des Landes, tout près d’Hossegor, ce parcours d’exception dessiné par l’architecte américain Robert Von Hagge se niche au milieu d’une forêt de pins et de chênes. À la fois vallonné et très technique, il réserve de nombreuses surprises aux joueurs.

Le parcours d’Evian-les-Bains

Implanté au bord du lac Léman et au pied des Alpes, le parcours d’Evian-les-Bains accueille plusieurs événements majeurs, comme le tournoi du Grand Chelem féminin de l’Evian Championship. Le parcours initial de 9 trous a été agrandi en 1922 pour atteindre 18 trous. Le golf a été remodelé à plusieurs reprises par la suite. Un second parcours, «The Lake Course», a récemment été inauguré pour les joueurs moins expérimentés.

Le parcours Chiberta

Direction la Côte basque, et plus précisément Anglet, pour terminer ce tour de France des plus beaux golfs. Dessiné par Tom Simpson en 1927, le parcours «Chiberta» de 18 trous a été complété par un parcours de 9 trous, «l’Impératrice», en 2002. Idéalement situé entre océan et pinède, le golf mêle links dans la forêt et in-land en bord de mer.

