Glen Kamara, la nouvelle star des Rangers

Patron de l'entrejeu des Rangers depuis deux saisons, Glen Kamara s'avance comme l'un des meilleurs joueurs de l'élite écossaise à l'heure d'un Old Firm capital dans la course au titre. Du championnat finlandais aux rangs de Giovanni van Bronckhorst, en passant par la troupe d'Arsène Wenger et les ordres de Steven Gerrard, la carrière de Glenny est tout sauf ordinaire. Et inspirante à souhait.

Made in Espoo

, s'étonnait Steven Gerrard en conférence de presse le 8 novembre 2019, lendemain d'une victoire face au FC Porto en phase de poules de Ligue Europa (2-0). Étincelant et élu homme du match la veille, le nom de Glen Kamara est alors sur toutes les lèvres.Arrivé dix mois plus tôt à Glasgow, le milieu finlandais avait été mis de côté par son ancien club pour avoir déclaré ses envies d'ailleurs dans une interview. Si Gerrard a pris la route de l'élite anglaise en novembre dernier, Kamara continue de surprendre son petit monde sous la tunique des Rangers, avant de peut-être, lui aussi, faire le grand saut.Avant de faire la fierté des supporters des Gers, Kamara a commencé à toucher ses premiers ballons à 3356 kilomètres à l'Est de la capitale écossaise : du côté d'Espoo, deuxième plus grande ville finlandaise, se trouvant à l'ouest d'Helsinki. Né de parents sierra-léonais venus se réfugier dans le Nord de l'Europe pour fuir la guerre civile, Kamara fait ses premières classes dans le club d'OT-77, avant de vite intégrer le plus gros club de la ville d'Espoo., confie Teemu Vihervirta, le premier entraîneur de Kamara, pourLors du reste de la saison, le coach n'avait qu'à envoyer sa nouvelle recrue au charbon si les plans ne se déroulaient pas comme prévu :Monstrueux sur les terrains gelés finlandais, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com