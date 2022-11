information fournie par So Foot • 08/11/2022 à 06:00

Giroud, une sélection légitime en Coupe du monde

Ce mercredi, Didier Deschamps devrait inclure Olivier Giroud dans sa liste pour le Mondial. La récompense légitime d'un soldat qui n'aura eu de cesse d'être comparé. Malgré lui.

Retour forcé

Ce dimanche, quelques heures après une magnifique reprise pour offrir la victoire au Milan contre La Spezia, RMC annonçait la sélection d'Olivier Giroud pour la Coupe du monde. Une information que seule la prise de parole de Didier Deschamps, le 9 novembre prochain sur TF1, permettra de confirmer, mais qui tend tout de même à remettre l'attaquant au centre de sa relation récemment compliquée avec l'équipe de France. Performant, Giroud pâtit ainsi, et bien malgré lui, de comparaisons en tout genre, exacerbées depuis le retour de Karim Benzema en Bleu.Il y a deux ans en arrière, difficile pourtant d'imaginer tel débat en évoquant le nom d'Olivier Giroud. Cadre immuable, au profil bien exploité par ses coéquipiers, rien ne semblait pouvoir restreindre l'envergure du colosse, au sein d'une équipe de France alors toute puissante. Pas même son temps de jeu en club – Chelsea - longtemps sujet à débats dans l'Hexagone. Cette inversion de tendance s'écrasera finalement comme une chape de plomb au printemps 2021, à quelques mois d'un Euro bazardé. Les conflits implicites avec Kylian Mbappé (à qui Giroud reprochera de ne pas le servir dans les meilleures conditions), ajoutés au retour "surprise" de Benzema, brouilleront en effet l'esprit de Didier Deschamps, préférant sacrifier son 9 ultime.Depuis l'Euro, c'est en effet un jeu de chaises musicales qui s'est enclenché : quand Benzema est là, Giroud ne l'est pas, et inversement., racontait Deschamps en mars dernier, pour justifier le retour de Giroud en sélection pour affronter la Côte d'Ivoire à Marseille."Si c'est Karim, ce n'est pas Olivier."Un retour conditionné à la blessure de Benzema, dont le sélectionneur ne s'est une nouvelle fois pas caché, quitte à paraître réducteur.