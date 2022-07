Girondins de Bordeaux : les heures les plus longues

Ce samedi soir, les Girondins de Bordeaux jouaient peut-être, dans l'indifférence générale d'un huis clos pesant, le dernier match de leur longue et glorieuse histoire au sein de la sphère professionnelle du football français. La victoire 2-1 face au modeste Real Union Irun ne pouvait faire oublier la terrible actualité qui s'abat sur le club au Scapulaire, suspendu à la décision du CNOSF sur son maintien ou non en Ligue 2, et qui inquiète vivement dans la ville du Port de la Lune.

"Depuis la décision de la DNCG, je suis abattue. Je n'accepte pas l'idée de voir mon club s'éteindre à petits feux et d'être impuissante…"

Clarisse, étudiante désespérée

Catastrophe et grandes conséquences

Un samedi de juillet, il est 14 heures et la Rue Sainte-Catherine, artère historique du Burdigala romain, est pleine à craquer en ce jour de grande braderie estivale. Dans la foule, on pourrait croire apercevoir les dizaines de tuniques marines, blanches ou encore rouges, toutes ornées du même scapulaire trônant fièrement sur les poitrines de supporters affichant une "union sacrée" en réaction à la catastrophe qui est en train de s'abattre sur le plus grand monument sportif de la ville. Pourtant, en réalité, les seules liquettes que l'on aperçoit sont celles des grandes écuries européennes, plus à-mêmes d'attirer une jeune génération qui n'a pas connu les grandes heures de gloire du FC Girondins de Bordeaux.Devant la boutique du club, les passants refusent pour la plupart de s'exprimer sur le sujet, souvent après de plates excuses en invoquant le manque de temps, mais toujours avec même regard fuyant et ce visage de la peur. Frédéric, 40 ans et plutôt fan de l'UBB (le club de rugby local), s'arrête finalement :Un discours sobre, partagé par de nombreux acteurs locaux, à commencer par le maire Pierre Hurmic (EELV) , qui ont fait de ce dossier une affaire politique dans laquelle la ministre des Sports elle-même a dû communiquer.Le constat se révèle pourtant être là : selon la décision du CNOSF attendue lundi ou mardi, aboutissement d'un processus de conciliation entre le club et la FFF, les Girondins pourraient se retrouver mis au ban du football professionnel français. Au grand dam de leurs supporters., confie Clarisse, étudiante de 20 ans et supportrice Lire la suite de l'article sur SoFoot.com