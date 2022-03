Girondins de Bordeaux, le point com

Cette saison, les Girondins de Bordeaux ratent quasiment tout sur le terrain, au point d'être en queue du peloton de la Ligue 1, mais leur direction - Gérard Lopez en tête - est pour l'instant épargnée par les critiques. Mieux, leur public continue à faire bloc derrière son équipe, même si une mini-bronca a raisonné dans le Matmut-Atlantique dimanche dernier lors de la défaite face à Troyes. Mais comment font-ils ?

Retour du logo, maillot collector et bus de ramassage de supporters

À 11 journées de la fin du championnat, les Girondins ferment le classement de Ligue 1. Avec seulement 4 victoires et 22 points dans la besace, ils effectuent une saison catastrophique. Pourtant, les supporters bordelais font en grande majorité bloc derrière leur équipe, et surtout ses dirigeants. De l'extérieur, la situation étonne, surtout après les deux années de lutte acharnée des Ultramarines, principal groupe de supporters du club, contre les directions précédentes. Mais à y regarder de plus près, cetteautour du club s'explique facilement, tant Gérard Lopez et ses équipes ont peaufiné leur communication au cordeau.Le 23 juillet dernier, lors de sa première conférence de presse en tant que président-propriétaire des Girondins, Gérard Lopez tape fort. Après avoir affirmé qu'il nourrissait deset martelé son désir de, il annonce sa première décision. Exit le logo, symbole de la précédente direction honnie de tous. Le tout en dégainant uneLe message est clair : sous la précédente direction, le club était mort, dépossédé de son identité, et Gérard Lopez n'est pas venu le sauver que financièrement. Pas mal, comme entrée en piste. Puis, en octobre, le club lance un maillot collector en l'honneur des 140 ans du club. Orné du blason, contrairement aux autres maillots qui arborent encore le, il fait un tabac auprès des supporters et n'est aujourd'hui plus disponible sur la boutique en ligne du club. Viennent ensuite les liens renoués avec les clubs amateurs, dont les licenciés bénéficient de places à 5 euros, un entraînement hebdomadaire ouvert au public depuis l'arrivée de David Guion, et depuis la réception de Troyes le week-end dernier, la mise en place de