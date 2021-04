Giresse : " King Street ? Ces gens-là se foutent du football "

Le fonds d'investissement américain King Street a annoncé jeudi sa décision de se désengager des Girondins de Bordeaux, deux ans et demi après avoir racheté le club en novembre 2018. Alors qu'une grande incertitude entoure l'avenir du sextuple champion de France, Alain Giresse, un de ses anciens joueurs les plus emblématiques, a du mal à masquer son écœurement et son inquiétude.

" Je suis évidemment triste, énervé aussi. Bordeaux, c'est mon club, j'y suis très attaché, et cette situation m'inquiète."



Je savais que la situation financière du club était délicate. Je ne peux donc pas être totalement surpris. On parle d'un trou de 80 millions d'euros, peut-être plus... Le timing, évidemment, pose question : il y a quelques mois, King Street avait versé 40 millions d'euros en fin d'année dernière. Et le fonds d'investissement décide, à cinq journées de la fin, de partir, alors que la situation sportive du club est mauvaise. Cela montre bien que ces gens-là se foutent du football, des supporters, de la ville, de la région...Je pense comme lui. Je dis les choses sous une autre forme, mais oui, il a raison. Je suis évidemment triste, énervé aussi. Bordeaux, c'est mon club, j'y suis très attaché, et cette situation m'inquiète. Que va-t-il se passer ? Pour l'instant, il faut attendre d'autres éléments. Moi, comme vous, je ne connais pas la situation financière réelle du club. On voulait une preuve une preuve de ce que recherchent les fonds d'investissement ? On l'a. J'ai participé à certaines réunions, à la demande de la mairie de Bordeaux, avec d'autres anciens joueurs. La première fois que j'ai entendu parler ces gens-là, ça a été très clair.Cela ne parlait que de business, de rentabilité, de finances, de valoriser la formation, etc. Ils ne savent même pas ce qu'est le football, le jeu, les supporters. Ils sont venus pour faire de l'argent, et là, ils décident de s'en aller. Bien sûr, cela