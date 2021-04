Giovanni Privitera : " Luigi mettait la tête là où beaucoup ne mettaient pas le pied "

L'auteur Giovanni Privitera vient de publier un excellent ouvrage sur la vie, le nez et l'œuvre de Luigi Alfano, légendaire figure du Sporting club de Toulon. L'occasion de parler tacles à la gorge, tactiques d'intimidation et football des eighties... Et surtout de poser la question fatidique : était-ce mieux avant ?

"Luigi n'était pas le plus fort ni le plus beau sur le terrain, mais sa grande force, c'était sa capacité d'adaptation."

J'ai grandi en Sicile, à Caltanissetta. Avec mes frères, on supportait Palerme et on jouait tout le temps, donc j'ai baigné dans le foot. En grandissant, je suis devenu toujours plus passionné, au point que ce sport sert désormais de prisme pour beaucoup de mes recherches. Je l'envisage en tout cas comme une métaphore de la vie, ça a toujours été pour moi une grille de lecture. Je le répète souvent, mais si j'ai fait des études poussées, c'est en partie grâce au foot, car je me suis intéressé très tôt à des éléments de culture générale, comme les drapeaux, les villes, les pays, les langues...J'ai décidé d'écrire un récit, et non pas une biographie. L'idée, c'est de raconter comment ce joueur parti de rien est devenu un symbole du football des années 1980. Luigi n'était pas le plus fort ni le plus beau sur le terrain, mais sa grande force, c'était sa capacité d'adaptation. Il a toujours su vaincre l'adversité pour s'imposer au niveau supérieur, au fur et à mesure que le Sporting Club de Toulon connaissait son âge d'or en première division. Je le vois vraiment comme un personnage guerrier embarqué dans une grande épopée, desd'Italie aux sommets de la division 1 française.Effectivement, son père était barbier dans un petit village près de Naples, mais il a fait faillite au début des années 1970 à cause de la mode soixante-huitarde des cheveux longs... La famille a donc décidé de rejoindre des cousins à la Ciotat. À l'époque, Luigi a 14 ans et ne parle pas un mot de français. C'est le football qui va lui servir