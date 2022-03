information fournie par So Foot • 15/03/2022 à 06:00

Giovani Lo Celso, soldat d'Unai Emery

Comparé à Juan Román Riquelme depuis son arrivée à Villarreal cet hiver, Giovani Lo Celso est devenu immédiatement une pièce maîtresse du Sous-Marin jaune en Liga. Protégé d'Unai Emery, l'Argentin permet à l'équipe de retrouver son équilibre et les places européennes, en acceptant de se faire promener à tous les postes possibles. Lui, le numéro 10 nostalgique formé à Rosario Central.

Juventus Villarreal 16/03/2022 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

Unai, comme les doigts de la main

Sorti samedi sous les acclamations de l'Estadio de la Ceramica après sa performance contre le Celta de Vigo, Giovani Lo Celso a été très rapidement adopté par son public. Arrivé sur le gong au dernier jour du mercato en provenance de Tottenham, le milieu de terrain argentin a apporté ce plus qu'il manquait à Villarreal pour remonter au classement (désormais septième et à six points de la C1)., avait lancé le principal intéressé lors de sa présentation au sein du club.Comme un symbole, c'est dans le stade Benito-Villamarín, où il avait brillé avec le Betis lors de la saison 2018-2019, qu'il avait fait son grand retour en Espagne. Une première réussie sous le maillot jaune, puisque cinq minutes après son entrée, il permettait à sa nouvelle équipe de faire le break face à l'ancienne, alors deuxième de Liga. La suite ?… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com