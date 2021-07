Giorgio Chiellini, la revanche du brave

Capitaine de cette Nazionale championne de l'Euro 2020, Giorgio Chiellini a enfin attrapé ce titre majeur à l'échelle internationale qu'il lui manquait tant. À bientôt 37 ans, Giorgione peut désormais raccrocher les crampons quand il le souhaite : sa mission est d'ores et déjà accomplie.

Enfin roi

Enfin roi

Les multiples embrassades entre Giorgio Chiellini et Manuel Locatelli feront partie des images fortes de cet Euro 2020. En demi-finale face à l'Espagne, après le tir au but manqué du milieu de terrain de Sassuolo, Chiellini était resté près du gamin de 23 ans jusqu'à la délivrance avant de l'étreindre. Face aux Anglais, en finale, le vieux routier de Turin tout comme le néophyte d'Émilie-Romagne n'ont pas tiré. Mais ils se sont roulés par terre, ensemble, après l'arrêt de Gianluigi Donnarumma sur l'ultime tentative de Bukayo Saka. Pour Chiellini, la nuit est magique. À 36 ans bien tassés, cette victoire avec l'Italie n'est pas une consécration, mais une juste récompense pour un homme qui s'est longtemps battu pour l'obtenir.Si Giorgio est tout sauf un enfant gâté, il a plus que mérité de passer une nuit avec la Coupe d'Europe comme compagne d'un soir. Dans sa riche carrière, il a connu tous les bonheurs possibles dans la Botte en remportant la Serie A neuf fois d'affilée entre 2012 et 2020, cinq fois la Coupe d'Italie ou encore cinq fois la Supercoupe avec sa Juventus. Mais dès qu'il mettait un pied hors des frontières, tout volait en éclats. Avec les, il a perdu deux finales de Ligue des champions face au Barça et au Real, en 2015 et 2017. Avec la, le destin était encore plus cruel avec lui. Il était un poil trop jeune pour faire partie du groupe de Marcello Lippi en 2006, et donc pour grimper sur le toit du monde avec Fabio Grosso et compagnie. Derrière, il a pris part à tous les échecs de l'une des périodes les plus sombres du football italien : deux quarts de finale en 2008 et en 2016, deux sorties au premier tour des Mondiaux sud-africain et brésilien en 2010 et 2014, une finale d'Euro perdue sur le score le plus large de l'histoire en 2012 face à l'Espagne et enfin, en point d'orgue, cette non-qualification à la Coupe du monde 2018, ce qui était une première depuis soixante-ans. Ce succès-là à Wembley est pourtant tout sauf une revanche personnelle.Et ce n'est pas un hasard, qu'au