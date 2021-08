Giorgio Chiellini-Juventus : l'amour dure encore deux ans

Incroyable, mais vrai : Giorgio Chiellini n'était plus un joueur de la Juventus au moment de soulever le trophée Henri Delaunay, le 11 juillet dernier. Libre comme l'air, le capitaine de l'Italie championne d'Europe ne rêvait pourtant que d'une chose : prolonger avec sa Vieille Dame. Ce mardi, son vœu a été exaucé, le défenseur qui fêtera ses 37 ans dans dix jours ayant signé un nouveau contrat avec les Bianconeri jusqu'en 2023. Un joli symbole après deux années de galère.

Ses jours heureux

Le suspense était aussi intense que dans un épisode de Columbo. À l'instar des atermoiements d'un certain Argentin en Catalogne, il ne faisait aucun doute que Giorgio Chiellini allait poursuivre son aventure avec la Juventus., a réagi le principal intéressé sur les chaînes officielles du club turinois après avoir signé un nouveau contrat jusqu'en 2023, ce mardi. Si ce physique lui avait permis d'être affublé du surnom de King Kong, il vacillait depuis deux ans. La faute à une rupture des ligaments croisés, qui lui ont fait rater 90% de la saison 2019-2020, puis à des petites blessures musculaires qui l'ont empêché d'enchaîner les matchs avant l'Euro. À 35 ans passés, ces maux mettent plus de temps à se résorber. Puis vint la parenthèse enchantée.Du 11 juin au 11 juillet, Chiellini a oublié qu'il voguait paisiblement sur sa 37année. Tout au long d'un mois de rêve pour la, le compère de Leonardo Bonucci est sorti vainqueur de nombreux duels de titans. Le kral Burak Yilmaz ? Inexistant. Le golgoth Romelu Lukaku ? Éteint. Le prince Harry Kane ? Muet. Des références au poste d'attaquant réduites au silence par un Chiellini au sommet de son art. Pas toujours beau à voir, ce qu'il assume, mais solide comme jamais et imperturbable. Un joli tableau, mais aussi quelques zones d'ombre, à commencer par cette contracture survenue contre la Suisse, signe qu'une rechute n'est jamais très loin. Puis, une vivacité mise à mal par des Espagnols remuant - mais terriblement maladroits -, ou un Bukayo Saka dont la course fut stoppée illicitement par un geste devenu désormais un mème. Deux points noirs qui n'ont certes pas empêché Chiellini de devenir champion d'Europe. Mais gare aux histoires d'amour estivales, qui ne débouchent pas toujours sur des idylles endiablées le reste de l'année. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com