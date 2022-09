Giorgia Meloni souffle le calcio et le froid

Alors que se tenaient en Italie les élections législatives ce dimanche, c'est bien Fratelli d'Italia, le parti d'extrême droite mené par Giorgia Meloni, qui est sorti en tête des suffrages avec pas moins de 26% des voix. L'ambitieuse Romaine de 45 ans, qui a comme grandes phobies "l'islamisation de l'Europe" ainsi que les "lobbys LGBT", a déjà également utilisé le football pour se faire une place médiatique.

Ce samedi 19 octobre 2019 entrera dans l'histoire de l'Italie. À Rome, en ce début de week-end d'automne, ce n'est pas lade la Lazio face à l'Atalanta - arrachant le nul 3-3 après avoir été menée 3-0 au Stadio Olimpico - qui marquera les esprits, mais bien le discours de Giorgia Meloni , leader du groupe d'extrême droite Fratelli d'Italia. Une allocution pleine de détermination de la politicienne qui, ce jour-là, va énormément gagner en popularité dans toute la Botte. Trois années ont passé, et celle qui placeau-dessus de tout s'apprête à s'installer tranquillement à la présidence du Conseil italien. Des élections qui ont aussi permis à deux personnages singuliers du football italien, Claudio Lotito (Lazio) et Silvio Berlusconi, respectivement présidents des clubs de la Lazio et de Monza, de devenir sénateurs. Et forcément, dans cette histoire, le ballon rond n'est jamais très loin ?

???️ En Italie, c'est jour de vote. Et il y a quelques semaines, l'institut de sondage Termometro Politico a tenté de lier vote et supportérisme des gros clubs de Serie A.Ça vaut ce que ça vaut, mais quelques données sont pas mal. pic.twitter.com/ljufldfRiW

Lazio ou Roma : il s'agirait de choisir

— Elio Bono (@eliobonobo) September 25, 2022Alors que le visage de Giorgia Meloni est devenu omniprésent dans le paysage médiatique transalpin, une question revient de manière récurrente sur les lèvres des Italiens : quelle équipe de football supporte-t-elle ? Le quotidienen a…