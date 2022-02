Gil Vicente, le chant des coqs

Le coq face au dragon. Comme le voudraient la chaîne alimentaire et l'histoire des confrontations entre les deux équipes, les joueurs du FC Porto ne devraient pas être embêtés par Gil Vicente, l'écurie emblématique de Barcelos, ce dimanche soir. Mais cette saison, la donne a changé. Les Galos font sensation et pointent à une surprenante cinquième place, synonyme de qualification à la prochaine Ligue Europa Conférence. Une épopée dantesque pour un club revenu des enfers.

Le cas Mateus

La légende raconte qu'à l'époque médiévale, un pèlerin de passage à Barcelos, petite commune proche de Braga dans le nord du Portugal, avait été condamné à mort pour un crime qu'il n'avait pas commis. Tentant tant bien que mal de prouver son innocence, le voyageur aurait assuré qu'un coq, mort sur une table, se remettrait à chanter au moment de son exécution. Et alors que le pèlerin montait sur la potence, le coq se leva et se mit à chanter. Le juge enleva la corde autour du cou de l'accusé, enfin libéré. Aujourd'hui, le célèbre coq de Barcelos est devenu le symbole de toute la commune, et donc logiquement celui de Gil Vicente, club de la ville. Ce mythe, bien qu'inimaginable, rythme la vie de cette équipe. Entre une rétrogradation injuste en deuxième division en 2006, un passage en semi-professionnel en 2019 et les décès soudains de l'entraîneur et du directeur sportif l'année dernière, lesreviennent de loin et toquent désormais à la porte des compétitions européennes.Le 10 juillet 2020, Vítor Oliveira – surnommépour avoir obtenu onze promotions avec dix clubs différents – affiche un grand sourire au micro de Sport TV après une victoire face au Vitória de Guimarães (2-1), celle-ci assurant le maintien de Gil… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com