Gignac face à son dernier rêve

André-Pierre Gignac aux Tigres : le mythe dure depuis 2015 et tient peut-être son apothéose. Le premier Français à avoir débarqué au Mexique depuis Amara Simba en 1996 va disputer la finale de la Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich (19h). Son homologue sur la pelouse du stade de la Cité de l'éducation de Doha ne sera nul autre que le meilleur attaquant du moment : Robert Lewandowski. Une carrière aux antipodes pour les deux hommes, mais qui pourrait peut-être voir DD (35 ans) devenir champion du monde, au nez et à la barbe de ceux qui voyaient son départ comme un eldorado camouflé.





"Pour jouer au football, je suis capable d'aller au pôle Nord"

Florent Sinama-Pongolle, Ludovic Giuly, Patrice Évra, Éric Abidal, Thierry Henry, Jonathan Biabiany, Franck Ribéry, Karim Benzema, Raphaël Varane et Jérémy Mathieu. Voici, par ordre chronologique, la liste des Français qui ont disputé une finale de Coupe du monde des clubs. Et celui qui vient toquer à la porte de ce club très fermé le fait à un âge où certains ont plié bagage pour une retraite dorée à l'autre bout du globe, ou ont tout simplement déjà raccroché les crampons. Lorsqu'André-Pierre Gignac a décidé de s'envoler pour le Mexique en 2015, beaucoup ont estimé qu'il avait privilégié la première option. Un choix de carrière étonnant, presque précurseur et avant-gardiste pour un joueur de son calibre, mais qui se révèle payant tant le bonheur et la passion qu'il engendre tranche avec les considérations dont il faisait parfois l'objet en France.Depuis plus de cinq ans, la devise de DD Gignac -- a pris une nouvelle dimension, à près de 10 000 kilomètres de l'Hexagone, dans la chaleur de Monterrey., souligne Thierry Uvenard, entraîneur adjoint d'Alain Casanova lorsque ce dernier était en poste à Toulouse, époque qui a vu éclore APG comme meilleur buteur de la Ligue 1 en 2009.