Gigliotti : "Suárez, c'est Mick Jagger en Uruguay"

Dimanche dernier, Montevideo s'est embrasé pour fêter l'émouvant retour de Luis Suárez à Nacional, le club de ses débuts. En guise de bienvenue, le buteur argentin Emmanuel Gigliotti a offert son numéro 9 à un Pistolero en larmes. Deux jours plus tard, ils partageaient ensemble quelques minutes sur le terrain lors de la défaite (0-1) face aux Brésiliens de Goianiense en quart de finale aller de Copa Sudamericana. Surnommé "el Puma", l'ancien attaquant de Boca Juniors et Independiente raconte la folie qui s'est emparée de la capitale uruguayenne et analyse le football local censé préparer ‘Lucho' à son dernier Mondial.

Ça a été une révolution. Les semaines précédentes, c'était déjà complètement dingue. Quand Luis a annoncé que Nacional ne l'avait pas contacté et que le président a dit qu'il allait l'appeler, notre équipe a commencé à être observée dans le monde entier. C'était inimaginable de voir un joueur de l'envergure de Luis venir à Nacional. En Amérique du Sud, si tu enlèves le Brésil avec son niveau de compétitivité et sa puissance économique capable d'attirer des garçons comme Vidal, David Luiz et Felipe Luis, c'est rare de voir des footballeurs de ce calibre en Argentine ou en Uruguay. Imaginez vous le délire dans un petit pays comme ça de voir revenir un attaquant qui a joué dans le meilleur Barça de l'histoire. On parle d'un gars qui est dans les trois ou cinq meilleurs numéros 9 des quinze dernières années.

El video que emocionó a @Luissuarez9 y a todos los presentes ayer en el Gran Parque Central. ¡Felices de tenerte en casa, Luis! ??❤️ #ElClubGigante #SuárezEnNacional pic.twitter.com/pL1ejeKU6G

"Je n'avais jamais vu un truc pareil. Ça doit être une première dans le foot mondial. Ils en parlaient tout le temps. Le pire, c'est que ça l'a convaincu de venir !"

— Nacional (@Nacional) August 1, 2022Avec les autres joueurs de l'effectif, on avait de l'espoir mais on n'y croyait pas vraiment. Comme tout le monde en réalité. J'ai plein de potes qui n'arrêtaient de m'envoyer des messages pour avoir des infos. Une semaine avant, Luis avait dit non à River Plate qui venait d'être éliminé de la Copa Libertadores.