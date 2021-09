Gigio Donnarumma a trouvé sa place à Paris

Titulaire pour la première fois de sa vie en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a livré une prestation parfaite dans les buts du PSG face à Manchester City (2-0). Après ça, cela va être compliqué de déloger le dernier rempart champion d'Europe cet été avec l'Italie.

Madonnarumma

Navas a pris un coup

Gianluigi Donnarumma peut serrer bien fort son poing. Dans les ultimes secondes d'un PSG-City en Ligue des champions, voir décoller un coup franc de Ryad Mahrez n'est jamais un bon moment à passer. Même lorsqu'on joue la 94minute, même quand le score paraît acquis. Pour son dépucelage en Ligue des champions, face au finaliste de la dernière édition, Donnarumma est parvenu à rentrer un clean sheet de prestige : le même soir où Paris a livré son meilleur match de la saison et où Leo Messi a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, le dernier rempart italien de 22 ans a sorti une performance de premier plan. La capitale française est prévenue : déloger le numéro 50 des buts du PSG ne sera pas chose aisée.Depuis la veille, il était acté que Donnarumma serait le portier titulaire pour affronter Manchester City et Pep Guardiola. Une décision confirmée en conférence de presse par Mauricio Pochettino en personne, qui ajoutait encore un peu de brume autour de la hiérarchie des portiers à Paris. Un nouvel événement pour nourrir les spéculations autour des soi-disant envies de départ de l'ancien gardien du Milan. Mais tout ça, Gianluigi Donnarumma s'en moquait pas mal. Dès l'échauffement, le large de sourire arboré par le gamin de Castellammare di Stabia annonçait la suite : c'est un repas de roi que s'apprêtait à servir Gigio à ses 40 000 convives. Dans la lecture du jeu, dans les airs, sur les frappes de Kevin De Bruyne, le gardien transalpin a réalisé un sans-faute. Et même lorsqu'il s'est avoué vaincu, sur une tête renvoyée sur la barre de Raheem Sterling, la bonne étoile de Donnarumma a rendu Bernardo Silva aussi précis qu'un horloger en pré-retraite. Gigio n'a que 22 ans, mais comme en Italie par le passé et en sélection, il donne l'impression dans ces soirs-là que rien ne peut lui arriver.Il est encore trop tôt pour savoir si la masterclass du chef italien aura définitivement convaincu Mauricio Pochettino et son staff de lui faire confiance. Mais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com