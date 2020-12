Gigi Riva : "Les agents véreux vivent des illusions du foot professionnel"

Après avoir publié en 2016 Le Dernier Penalty, un récit qui chroniquait la fin de la Yougoslavie en plein Mondial 1990, l'écrivain et journaliste italien Gigi Riva vient de sortir son nouveau roman, Non dire addio ai sogni (Je ne dirai pas adieu à mes rêves, en VF). Une fiction qui, au travers de son héros, Amadou, dénonce les destins brisés de milliers d'aspirants footballeurs africains trompés par des agents véreux, qui leur font miroiter la possibilité d'une carrière en Europe. Un bon moyen, aussi, d'utiliser le football "pour raconter une temporalité particulière", en confrontant ses personnages aux attentats qui ont secoué la France entre 2014 et 2016.

Déjà, dans sa construction, cette histoire est tout à fait française. Après avoir écrit, j'ai été contacté par une revue qui s'appelle. On m'a demandé d'écrire une nouvelle sur le foot africain, car ils étaient en train de préparer un numéro spécial sur le continent. Je ne m'étais jamais occupé de l'Afrique dans le cadre de mon activité professionnelle. Quand j'étais reporter, j'avais surtout été envoyé couvrir la politique étrangère en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, mais je ne pouvais pas dire non à. J'ai donc trouvé une association qui s'appelle Foot Solidaire, qui avait recensé beaucoup d'histoires de jeunes footballeurs africains arnaqués par de faux agents, qui les avaient emmenés puis abandonnés en Europe. J'ai écrit une courte histoire pour, mais, après ça, j'ai compris qu'il y avait matière pour un roman.Oui. J'ai lu, je me suis énormément documenté sur le sujet. J'ai discuté en Italie avec beaucoup de garçons qui avaient vécu des histoires analogues à celle de mon personnage principal, Amadou. J'ai notamment pu rencontrer une religieuse en Calabre, qui s'occupait de jeunes Africains qui étaient arrivés en Europe avec le rêve de réussir dans le football et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com