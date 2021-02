Giannelli Imbula : "Je ne suis pas grillé du tout"

Après plusieurs mois d'entraînement en réserve à Guingamp, Giannelli Imbula a quitté l'En Avant pour un essai finalement non concluant à Nantes début janvier. Résultat des courses, l'ancien Marseillais, au chômage depuis son départ de Sotchi en juin dernier, s'entraîne aujourd'hui seul en banlieue parisienne, à Argenteuil, où il reçoit pour évoquer sa galère.

Bielsa, Sotchi et coupelles

Alors que le soleil se couche, la gare du Val d'Argenteuil avale le flux d'usagers pressés de rentrer à l'approche du couvre-feu. Scène classique d'une fin de journée en banlieue parisienne. À quelques mètres, des jeunes profitent des dernières minutes de liberté pour se rêver en star de NBA sur un city goudronné. Sur le terrain voisin, une grande silhouette vêtue de noir s'entraîne seule sur l'annexe du stade du Coudray. Affûté, l'homme multiplie les courses à haute intensité., reconnaît Giannelli Imbula, qui affiche toujours son grand sourire. La technique aussi est toujours là pour l'ancien milieu de l'OM, qui se balade entre les plots. Celui qui fut le chouchou de Marcelo Bielsa en son temps est aujourd'hui au chômage à 28 ans et contraint de s'entraîner seul, chez lui, à Argenteuil., explique-t-il. Logique, mais surprenant.Pour comprendre comment Giannelli Imbula s'est retrouvé sur ce terrain d'Argenteuil, il faut remonter plusieurs années en arrière, et reprendre le fil d'une carrière de plus en plus décousue. D'abord, il y a eu la révélation à Guingamp., se souvient Imbula. La suite : un transfert à Marseille, et deux saisons pleines, notamment la seconde, sous les ordres de Marcelo Bielsa, un entraîneurMais comme pour son mentor argentin, l'histoire marseillaise d'Imbula s'arrête à l'été 2015, et plus tôt que prévu :