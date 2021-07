Gianluigi Donnarumma, le premier rempart

Grand bonhomme de la séance de tirs au but qui a offert l'Euro à l'Italie au terme d'une finale irrespirable contre l'Angleterre, Gianluigi Donnarumma a terminé sa compétition en apothéose. Élu meilleur joueur du tournoi dans la foulée par l'UEFA, le portier italien de 22 ans est déjà l'un des piliers de cette Nazionale rayonnante, revenue au premier plan sous la coupe de Roberto Mancini. Et c'est loin d'être terminé.

Un tournoi XXL

Faire gagner une séance de tirs au but à son équipe dans un grand tournoi international est toujours un grand moment pour un gardien. Alors le faire à deux reprises, dans le dernier carré qui plus est et en encaissant seulement cinq des dix tentatives adverses, tient de l'exploit retentissant. C'est pourtant la performance réussie par Gianluigi Donnarumma, l'un des grands artisans de ce succès italien. À seulement 22 ans, le jeune portier, qui va quitter l'AC Milan cet été, est déjà l'un des cadres de cette Italie qui a fait chavirer l'Europe pendant un mois.Il avait débuté son tournoi par troisen phase de poules, successivement contre la Turquie, la Suisse et le pays de Galles. Avant de se montrer tout aussi impérial tout au long de la phase finale, n'encaissant jamais plus d'un but par rencontre malgré le calibre des adversaires (quatre au total). Pour finalement briller à l'issue des 120 minutes pour faire gravir les deux dernières marches à son équipe. Une forme de spécialité pour ce beau bébé d'un mètre 96, de quoi impressionner plus d'un Álvaro Morata venu se présenter face à lui. Donnarumma a d'ailleurs remporté chacun des cinq séances de tirs aux buts auxquelles il a dû faire face, trois avec les- dont une mythique contre Rio Ave la saison passée -, et donc ces deux avec la. Ce dimanche soir, ce sont Jadon Sancho et Bukayo Saka qui ont vu le spécialiste repousser leurs tentatives, alors que Marcus Rashford a tremblé en envoyant la sienne sur le poteau.Des prestations qui lui ont valu d'être désigné meilleur joueur de cet Euro, chose rare pour un gardien. Il succède ainsi à Antoine Griezmann et ses six buts en 2016. ", savourait-il en zone mixte quelques minutes après le triomphe italien.