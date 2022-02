Gianfranco Zola : "À Chelsea, c'était parfois du thé, souvent de la bière"

Réussir à devenir une légende en Angleterre en mesurant moins d'un mètre soixante-dix n'est pas chose aisée. C'est pourtant ce qu'a réussi à faire Gianfranco Zola à Chelsea. Élu meilleur joueur de l'histoire des Blues en 2003, celui qui arborait un numéro 25 désormais sanctuarisé a marqué de son empreinte son passage à Londres. S'il vit toujours dans la capitale anglaise deux ans et demi après la fin de son dernier contrat d'adjoint dans son club de coeur, l'ancien attaquant, 55 ans, n'oublie pas de se rendre régulièrement en Italie pour rendre visite à ses vieux potes en Sardaigne. Pendant une heure, Zola a parlé de Chelsea, mais aussi de Parme, du Mondial 94, de coups francs, de Maradona, de station service et de canne à pêche. Entretien avec une légende.

"La Serie A était dans l'absolu le meilleur championnat du monde, il y avait les meilleurs joueurs. Avec le temps, les grands joueurs et entraîneurs étrangers sont arrivés en Angleterre et cela a participé à l'inversion des

C'était très difficile d'envisager un parcours comme celui-là. On savait que Chelsea était un club ambitieux et qui voulait grandir, mais c'est tout. Même si c'était quand même l'un des premiers clubs en Angleterre qui a misé sur les joueurs étrangers dans l'idée de faire grandir le club, d'améliorer l'équipe. C'étaient les prémices. À l'époque, c'était une marque d'ambition, mais tu ne sais jamais où cela te mène. Or, quand on parle de Chelsea aujourd'hui, on parle de l'un des plus grands clubs du monde.Chelsea a été le plus beau moment de ma carrière. Naples et Parme ont été aussi de très belles expériences qui m'ont fait grandir en tant que joueur. Mais à Chelsea, j'ai donné la meilleure version de moi-même... J'ai reçu tellement d'affection de la part des fans. Cela m'a rendu amoureux de l'endroit et des gens.Non. C'était un mix entre de l'impatience de démarrer une nouvelle aventure et de savoir ce que je quittais. La Premier League était excitante par bien des aspects, mais ce n'était pas ce que l'on connaît aujourd'hui. À l'inverse, la Serie A était le meilleur championnat du monde et Parme m'avait énormément apporté.