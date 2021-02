Giakoumakis à toute VVVitesse

25 buts en 23 matchs. Rien que ça. Des statistiques à faire pâlir de jalousie les plus fines gâchettes du continent. A 26 ans, Georgios Giakoumakis, le meilleur buteur d'Eredivisie, écrase tout sur son passage sous le maillot du VVV-Venlo, modeste 14e du championnat néerlandais. L'éclosion s'est fait attendre, mais la fleur grecque envoûte désormais de son doux parfum la totalité du pays des tulipes.

Du Monsieur 100% pressing à Monsieur 60% de buts

Voilà le message qu'avait souhaité faire passer Georgios Giakoumakis au moment de célébrer un but avec le club grec d'Atsalenios. Inspiré par Mario Balotelli, l'attaquant d'à peine 16 ans avait alors dévoilé cette phrase devenue iconique en soulevant son maillot. Comme les grands. Une question prémonitoire puisque tous les défenseurs d'Eredivisie se la posent aujourd'hui. Car si deux choses sont inévitables aux Pays-Bas en ce moment, ce sont bien le coronavirus, et Giakoumakis qui plante.Le Grec caracole en tête du classement des buteurs, loin devant son dauphin Donyell Malen (PSV), qui culmine à treize pions. À lui seul, Giakoumakis a marqué davantage que l'ensemble des joueurs d'Emmen, Waalwijk et l'ADO Den Haag. Forcément, le VVV-Venlo est Giakou-dépendant, l'attaquant grec ayant planté 62% des buts de son équipe en championnat. Même l'arrière-garde du Vitesse Arnhem, deuxième meilleure défense du championnat, a volé en éclats, atomisée par un quadruplé de l'artificier le 27 janvier (4-1). Et ce n'était même pas son coup d'essai : le Grec avait déjà vu quadruple contre Den Haag deux semaines plus tôt (4-1).L'intéressé est pourtant arrivé aux Pays-Bas il y a seulement sept mois. Surtout, il n'avait marqué que trois fois la saison dernière. Martin Chudý l'a côtoyé de mars à juillet 2020 au Górnik Zabrze, en Pologne, où Giakoumakis était prêté. Le gardien explique pourquoi la machine n'était pas encore en route :