Gerry Marsden ne chantera jamais seul

La voix qui fait chavirer Anfield depuis plus de cinq décennies s'est éteinte ce dimanche à l'âge de 78 ans. Oui, Gerry Marsden nous a quittés, mais son You'll Never Walk Alone est éternel, à Liverpool et au-delà.

"Où est notre chanson ?"

Gerry

C'est comme cela que feu Gerry Marsden, pour les 50 ans du chef-d'œuvre de sa vie en 2013, racontait la naissance de l'une des plus grandes chansons de stade de tous les temps, si ce n'est la plus grande. En 1963, Gerry and the Pacemakers, joyeuse bande de liverpuldiens créée en 1959 par Marsden et son frangin Fred, est déjà un groupe installé dans le paysage du Merseybeat - cette scène pop-rock de Liverpool en pleine explosion - aux côtés des Beatles : ses deux premiers singlesetont tout cassé dans les charts britanniques et, il compte bien poursuivre sur la lancée.Alors pour la suite, les "stimulateurs cardiaques" de la Mersey décident de balancer en guise de troisième opus, malgré les réticences du mythique manager Brian Epstein et du vrai "Cinquième Beatle" Sir George Martin, une reprise d'un extrait de la comédie musicale, apparue à Broadway en 1945 (écrite par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II) et dont Gerry est tombé amoureux par hasard au cinéma. Cette chanson, c'est. Dans l'exercice, ce dernier passe après des voix telles que Frank Sinatra, Nina Simone ou Ray Charles, rien que ça. Loin du registre tragique de la version originale et tranchant totalement avec les airs enjoués des premiers singles du groupe, cettese veut un cri du cœur entraînant, vibrant et entêtant : de quoi faire lever quelques poils, en somme, surtout quand on prête l'oreille à cesinspirantes. Bingo : à partir du 29 octobre de cette même année, Marsden et ses potes trustent pour la troisième fois consécutive le sommet des classements outre-Manche, du jamais-vu à l'époque.