Gerrard Houllier est mort Reuters • 14/12/2020 à 11:54







Gerrard Houllier est mort par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi 14 décembre nous avons appris le décès de l'ancien sélectionneur de l'Equipe de France : Gerrard Houllier. Il avait été opéré il y a trois semaines de l'aorte suite à une maladie qui le suivait depuis 2001. Il avait été contraint de prendre sa retraite par les médecins lors de la saison 2010-2011. Il n'avait pas quitté le monde du footballen ayant tout d'abord un rôle dans le développement de clubs Red Bull comme Leipzig, Salzbourg ou New York. Il avait débuté sa carrière d'entraineur dans les années 80 en D2 avant d'entrainer Lens puis de gravir les échelons : PSG, OL, Liverpool, Equipe de France notamment.