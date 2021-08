Gerd Müller, bombardier canonisé

Gerhard Müller, dit Gerd, nous a quittés ce dimanche matin à 75 ans des suites de la maladie d'Alzheimer. Buteur compulsif au palmarès vertigineux avec le Bayern et la Mannschaft, Der Bomber a personnifié à l'extrême ce que "l'efficacité devant le but" signifie. Auf wiedersehn, Gerhard !

"Sans Gerd Müller, le Bayern ne serait pas devenu aussi mythique. Sans lui, je ne serais pas là."Paul Breitner

"Sans Gerd Müller, le Bayern ne serait pas devenu aussi mythique. Sans lui, je ne serais pas là."Paul Breitner

, râlait Gerd en 1999 dans. Raillant les buteurs du moment aux stats largement inférieures aux siennes, le retraité abonné aux rafales de buts dans les années 1970 admirait pourtant le talent de Weah, Ch-Shevchenko et Romário,. Et puis Messi donna raison à Müller en explosant à son tour les compteurs. En 2012, Leo battit avec 91 pions le vieux record de buts marqués lors d'une année civile détenu par le Munichois (85 en 1972) ! Lionel lui envoya un maillot dédicacé :. Très touché par ce geste très classe,déclara être. L'aîné bavarois avait adoubé le jeune Argentin, nouvel arrivé dans la caste très select des géants du foot.Trois ans plus tard, en 2015, ce bon vieux Gerd (70 ans) était en perdition, en proie au marquage très serré de son pire adversaire : Alzheimer. Le cercle familial du Bayern Munich l'avait alors une fois de plus entouré de toute son affection. Paul Breitner, le compagnon de club et de sélection, lui rendit alors un hommage des plus émouvants :La gorge serré, l'œil humide, Paulo avait conclu :. Au club, on se souvenait des premiers signes avant-coureurs de la maladie mentalement dégénérative qui l'avait atteint. Accompagnant l'équipe lors d'un déplacement du Bayern à Milan, il avait disparu subitement sans donner de nouvelles. Un des membres du staff l'avait retrouvé errant dans les rues milanaises, se parlant à lui-même. Il recherchait Roberto Rosato, le défenseur qui lui