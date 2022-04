Gerard Piqué : la loi, l'éthique ou les deux

Lundi, le journal El Confidencial révélait que Gerard Piqué, ou plutôt son entreprise Kosmos, avait touché 24 millions d'euros sur six ans, pour avoir filé un coup de main dans la mise en place du nouveau format de la Supercoupe d'Espagne disputée en Arabie saoudite. Le défenseur du FC Barcelone, qui participe lui-même à cette compétition, n'y voit aucun problème éthique et plaide une simple affaire économique. Mais c'est un peu plus compliqué que ça.

"Selon moi, il n'y a pas de conflit d'intérêts"

Comme il n'y a jamais de jour de repos au FC Barcelone,s'est dit qu'un Lundi de Pâques était la date parfaite pour sortir une information exclusive. Enfin, pas si exclusive. Le média espagnol, spécialisé dans les " révélations ", a publié un audio d'une discussion privée entre Luis Rubiales, président de la fédération espagnole, et Gerard Piqué où les deux évoquent les montants de la commission que touchera Kosmos, l'entreprise du défenseur catalan, pour l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite. Une information qui en réalité était publique depuis 2019, date de changement du format de la compétition, qui est passée de deux à quatre clubs, et délocalisée dans le royaume du Moyen-Orient. Le tout pour un contrat très juteux, rémunéré 40 millions d'euros par an par la SELA, société publique de marketing sportif d'Arabie saoudite, duquel Kosmos perçoit quatre millions par an, en tant qu'intermédiaire. La société de Gerard Piqué n'est donc pas payée par la Fédération, mais touche une commission du contrat qu'elle a mis en place entre la RFEF et les Saoudiens, ayant aussi participé à la transformation de la compétition pour la rendre plus lucrative.Le changement garantit presque systématiquement la présence du Real et du Barça, qui n'ont plus besoin de gagner la Liga ou la Copa pour y figurer, mais simplement de finir dans les trois premières places du championnat ou de remporter la coupe. Le tout avec à la clé huit millions d'euros pour chacun d'eux, quand les deux autres clubs se partagent deux à trois millions. Piqué, pas si mauvais en maths, calcule à voix haute avec le président en vocal :(petit surnom qu'il se permet avec le président de la fédé, NDLR)