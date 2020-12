Gérard Houllier : Les risques du métier

Gérard Houllier avait failli périr d'une dissection de l'aorte en octobre 2001 à cause de son irrépressible passion pour la balle ronde. Seule l'arrivée rapide de Phil Thompson (et du médecin des Reds) l'avait sauvé d'une issue fatale à la mi-temps d'un Liverpool-Leeds. Depuis lors, il devait composer avec une santé vacillante. L'ancien instituteur du Pas-de-Calais laisse au final un souvenir ambivalent, celle d'un visionnaire brillant malmené par un ego en mal de reconnaissance. Il est mort cette nuit des suites d'une ultime opération à l'aorte.

Septembre 1969 : coup de foudre à Anfield

À l'heure de solder les comptes, des nécros écrites à l'avance, de résumer des existences au long cours en quelques feuillets (l'unité de mesure des pisse-copies), il y a toujours quelque chose d'injuste, de nécessairement réducteur, voire de vain. Ainsi, certains musiciens brillants sont souvent réduitsà un tube facile, alors qu'ils ont accumulé les albums séminaux, par nature plus difficiles d'accès. Pour beaucoup, la vie de Gérard Houllier pourrait se résumer à l'élimination cataclysmique de l'équipe de France en 1993 contre Israël (2-3), puis la Bulgarie (1-2) pour le Mondial américain, et à son entêtement, pour le moins scandaleux, à faire porter le chapeau à David Ginola. Ce serait oublier la trajectoire étonnante d'un instituteur du Pas-de-Calais, devenu prof d'anglais, qui a grimpé quatre à quatre les échelons du football français jusqu'à diriger les Bleus avant de devenir le cornac d'une des plus grandes échoppes du continent, le Liverpool FC, sans passé de joueur professionnel. Il était écrit que 2020, Covid or not Covid, relèverait de l'hécatombe pour le foot international : Robert Herbin, Michel Hidalgo, Nobby Stiles, Jacky Charlton, Robby Rensenbrink, Ray Clemence, Bruno Martini, Papa Bouba Diop, Hans Tilkowski, Alejandro Sabella, Diego Maradona, Paolo Rossi et d'autres encore. Pour les plus superstitieux, il reste dix-sept jours à tenir.Peut-être bien que la vocation du futur coach de Lyon et du PSG est né un soir de septembre 1969 du côté d'Anfield où lesréduisirent à l'état de bouillie les Irlandais de Dundalk (10-0). Erasmus n'existait pas encore mais le kop - où 28 000 supporters liverpuldiens pogotaient de concert -, si. Houllier se trouvait sur les rives de la Merseyside dans le cadre de son CAPES d'anglais qu'il avait entamé à la fac de Lille. Il mettra Lire la suite de l'article sur SoFoot.com