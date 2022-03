Gérard Depardieu peine à vendre son hôtel particulier (Capture d’écran Instagram @gerarddepardieu)

L'acteur le plus célèbre de France vend toujours son hôtel particulier du 6ème arrondissement de Paris. Une propriété de 1.800 mètres carrés avec piscine intérieure, proposée à la vente pour 50 millions d'euros et présente sur le marché depuis bientôt 10 ans.

Le 1.800 mètres carrés de Gérard Depardieu est à vendre depuis 2012

Une propriété spectaculaire, digne d'un monstre sacré du cinéma français. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier l'hôtel particulier de Gérard Depardieu, mis en vente par l'acteur au prix de 50 millions d'euros. Celui qui incarne en ce moment le commissaire Maigret à l'écran, confie au magazine l'Obs, son désir de se tenir de plus en plus à l'écart de la France. L'acteur de 73 ans possède d'ailleurs, en plus de la citoyenneté française, les nationalités russe et dubaïote: «La France, j‘y serai toujours pour tourner, mais de moins en moins pour y vivre», peut-on lire dans l'entretien. Il vend ainsi son somptueux 1.800 mètres carrés, aménagé sur trois niveaux, rue du Cherche-Midi, dans le 6ème arrondissement de Paris. Une décision mûrement réfléchie, la propriété est proposée à la vente depuis 2012. La transaction est gérée par le réseau d'agences immobilières de luxe Daniel Féau.

Un prix très élevé

Le prix à l'époque, déjà fixé à 50 millions d'euros, avait défrayé la chronique. Presque dix ans plus tard, malgré la hausse des prix de l'immobilier à Paris, il demeure dans la fourchette la plus haute des biens du 6ème arrondissement. Ainsi, la maison de Gérard Depardieu est estimée à 28.000 euros le mètre carré, là où dans le quartier le prix moyen pour cette catégorie de bien est de 22.500 euros le mètre carré. Selon les informations du Figaro, un acheteur aurait, il y a peu, manifesté son intérêt.

Un 20 pièces dans Paris

Il faut dire que l'intérieur de la propriété est aussi impressionnant que l'extérieur. L'hôtel particulier de Depardieu possède une vingtaine de pièces au style moderne dont dix chambres avec un ascenseur, une grande terrasse, une cuisine équipée et une piscine intérieure. Les façades sur rue et sur cour de la demeure sont inscrites au titre des monuments historiques depuis 1934. La propriété, construite en 1805, est acquise en 1994 par l'acteur français, et comprenait également un deuxième bâtiment, rénové depuis 2003 par Depardieu pour y installer un hôtel de luxe .

Drake rachète la maison de Robbins Williams pour 75 millions de dollars Drake, champion du rap US… et de la négociation immobilière. L'artiste vient de s'offrir pour 75 millions de dollars la propriété de Robbin Williams, décédé en 2014. Le chanteur a pu profiter d'un rabais important, le bien étant à la vente depuis plusieurs années à 85 millions de dollars. La propriété de style toscan, a été construite en 2001. Elle comprend 7 chambres, un garage pour 11 voitures, une piscine en mosaïque ainsi qu'une salle de sport , une bibliothèque et une salle de cinéma. Le rappeur était à la recherche d'un bien depuis la vente de son domaine, le Yolo Esate, composé de 3 villas.

A lire aussi:

La villa Léopolda: l'une des propriétés les plus chères de France

Le château de Miraval, propriété de Brad Pitt dans le Var