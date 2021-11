Georginio Wijnaldum, le réveil a sonné

Après un début de saison difficile, Georginio Wijnaldum a rappelé en inscrivant un doublé lors du match nul à Leipzig en Ligue des champions (2-2) pourquoi le PSG est allé le chercher cet été.

Donne-moi le temps

Une célébration de but en dit long sur ce que peut ressentir un joueur au moment de marquer. Cela s'est vu avec Christopher Nkunku lors de l'ouverture du score qui a levé les mains pour montrer sa gratitude envers son club formateur. Mais cela s'est surtout vu lors de l'égalisation de Georginio Wijnaldum. Au moment de pousser le cuir au fond du but vide sur un caviar de Kylian Mbappé, l'international néerlandais a poussé un hurlement qui a dû s'entendre jusqu'à Rotterdam, sa ville natale. Il y avait de tout dans ce cri mais surtout de la rage. Comme si l'ancien de Newcastle voulait extérioriser les derniers mois passés. Que ce soit l'élimination de ses Pays-Bas en huitièmes de finale de l'Euro face à la Tchéquie mais surtout son début de saison manqué avec le Paris Saint-Germain où il était très attendu malgré les arrivées de Messi, Ramos, Hakimi ou encore Donnarumma. Soulagé, libéré, celui qui n'avait plus marqué en club depuis le 31 janvier 2021 lors d'une victoire 3-1 à West Ham avec Liverpool (doublé de Mohamed Salah au passage) aurait même pu offrir la victoire au PSG en inscrivant un deuxième but dans la foulée - claquant ainsi son second doublé en Ligue des champions après celui marqué contre le Barça en mai 2019 - mais Presnel Kimpembe en a décidé autrement. Qu'importe, l'essentiel est ailleurs : Georginio Wijnaldum est de retour à son niveau.C'est un doux euphémisme de dire que jusqu'ici, le début de saison du milieu de terrain n'était pas fameux. À l'image du premier match de groupe de Ligue des champions face à Bruges où Mauricio Pochettino l'a sorti à la mi-temps. Il faut dire que lorsque Georginio Wijnaldum ne se cachait pas sur le terrain, il manquait ses passes ou regardait les adversaires courir. Bref, il n'était que l'ombre de lui-même. Conscient de ne pas être à la hauteur de son niveau, le capitaine des Pays-Bas ne s'était pas caché en conférence de presse à la veille de ce match retour contre Leipzig tout en plaidant l'adaptation : "